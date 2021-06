Dataways: Cloud Computing Excellence - Τριπλή βράβευση για τις υπηρεσίες Cyano Cloud

Η διάκριση αυτή αποτελεί τη συνέχεια σε μια σειρά πολλαπλών διακρίσεων που έχει αποσπάσει η Dataways τα τελευταία χρόνια για τις υπηρεσίες της και τη δράση της

Αποτελώντας για πάνω από δύο δεκαετίες αξιόπιστο ICT συνεργάτη για μερικές από τις πιο σημαντικές εταιρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, η Dataways και η κορυφαία οικογένεια cloud υπηρεσιών της – Cyano Cloud Services – κατέκτησε ακόμα τρεις βραβεύσεις στα Cloud Computing Awards 2021.

Με επίκεντρο των Cyano Cloud υπηρεσιών να είναι η υψηλή διαθεσιμότητα και η επιχειρηματική συνέχεια, η Dataways βραβεύθηκε στους εξής τρεις τομείς:

Α) Cloud Project Retail Award – Για το έργο της με την εταιρία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

Β) Best Infrastructure-as-a-Service – Για την υπηρεσία του Cyano Cloud Disaster Recovery as a Service

Γ) Best Infrastructure-as-a-Service – Για την υπηρεσία Cyano Cloud Desktop as a Service

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία απέσπασε το Cloud Project Retail Award (Runner up) για την υλοποίηση του έργου στην εταιρία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ που αφορά συνδυασμό λύσεων της οικογένειας cloud υπηρεσιών της Dataways, on-prem datacenter migration, connectivity & support. Οι cloud υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν είναι cloud τηλεφωνικό κέντρο Unified Communications as a Service βασισμένο στο Cisco UC, Infrastructure as a Service & Backup as a Service, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυναμική της εταιρίας και θωρακίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την επιχειρησιακή της συνέχεια. Με την υλοποίηση του έργου αυτού ο πελάτης της Dataways βελτιώνει περαιτέρω τη θέση της σαν ηγέτιδα επιχείρηση στις λιανικές πωλήσεις δίνοντας λύσεις σε εξειδικευμένες προκλήσεις του κλάδου της.

Η δεύτερη βράβευση αφορά την υπηρεσία Cyano Cloud Disaster Recovery as a Service της εταιρίας (Runner up) η οποία αποτελεί την άρτια, πλήρως ρυθμιζόμενη Cloud DR λύση της Dataways, που είναι σε θέση να αποκαταστήσει, σχεδόν άμεσα, την επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων on-premise ΙΤ δομών μιας εταιρίας στο cloud, σε περίπτωση κάποιου καταστροφικού συμβάντος, ώστε να μπορεί ο κάθε πελάτης να ξεκινήσει ξανά να εργάζεται πάνω στις κρίσιμες εφαρμογές του.

Το τρίτο βραβείο που απέσπασε η Dataways είναι για την υπηρεσία Cyano Cloud Desktop as a Service – (Highly commended). Η υπηρεσία αποτελεί την πλήρως διαχειριζόμενη cloud λύση που επιτρέπει στους εργαζομένους μιας επιχείρησης να έχουν ασφαλή πρόσβαση στον εικονικό Η/Υ τους οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιούν, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την ανάγκη τοπικής διαχείρισης καθώς και της διαρκούς ανανέωσης του εξοπλισμού της, χωρίς καμία υποχώρηση στην απόδοση της.

Τα βραβεία για την Dataways Α.Ε. παρέλαβε ο Branch Manager Αθηνών της εταιρίας κος Κωνσταντίνος Κράνης στην τελετή απονομής των Cloud Computing Awards 2021 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.

Κωνσταντίνος Κράνης – Dataways Branch Manager Αθηνών: «Η πολλαπλή αυτή βράβευση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς γιατί έρχεται να επιβεβαιώσει ότι σε μια χρονιά με εξαιρετικά αυξημένες τεχνολογικές απαιτήσεις για όλες τις εταιρίες, η συνεχόμενη προσπάθεια της ομάδας μας να παράγει και να παραδίδει σύγχρονες λύσεις καθώς και η προσήλωση στη βέλτιστη παράδοση κάθε έργου, αποτελούν κυρίαρχο συστατικό επιτυχίας και μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την μεθοδικότητα και την αξία που μας διακρίνει.

Το βραβεία αυτά αποδεικνύουν ότι η προσπάθειά μας έχει αποτέλεσμα. Αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης για την ποιότητα, τη συνέπεια και το στίγμα διαφοροποίησης που προσθέτουμε σε κάθε συνεργασία μας.»

Dataways SA: Αξιόπιστοι ICT Partners | Πρωταγωνιστές στις premium υπηρεσίες cloud

Το χρονικό διάστημα που διανύουμε, όπου η απαίτηση για αξιόπιστες λύσεις Cloud που διασφαλίζουν την ίδια τη δυνατότητα της επιχείρησης να λειτουργεί ανέβηκε κατακόρυφα, αναδείχθηκε εντόνως η σημασία που έχει η αξιοπιστία των λύσεων αυτών και η εμπειρία του συνεργάτη που τις υλοποιεί.

Η Dataways αποτελεί 20 χρόνια τώρα, κορυφαίο & αξιόπιστο ICT Partner που προσφέρει υψηλού επιπέδου, σύγχρονες & βραβευμένες τεχνολογικές λύσεις σε 12 συνολικά χώρες και αποδεικνύει συνεχώς πως η τεχνολογική και επιχειρηματική αριστεία σε συνδυασμό με μια ομάδα, η οποία στέκεται ακούραστα και υπεύθυνα στο πλευρό των πελατών της σε όλο τον κόσμο, αποτελούν το «μυστικό της επιτυχίας» για την κορυφή!

Με βάση την εμπειρία σε cloud υλοποιήσεις από το 2012 και μια άκρως εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, η Dataways αποτελεί τον κατάλληλο συνεργάτη να καθοδηγήσει την κάθε εταιρία στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της με την βοήθεια απόλυτα δυναμικών και εξειδικευμένων λύσεων cloud, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υποστήριξη της cloud λύσης που της ταιριάζει περισσότερο.