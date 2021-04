Κατάσταση σύγχυσης με το... ΚΑΔράρισμα της εστίασης

Διατηρείται η «εβδομάδα των παθών» για το κανάλι της εστίασης, που, παρά το ενθαρρυντικό μήνυμα της επαναλειτουργίας από τις 3 Μαΐου, οι περιορισμοί που επιφέρει το κριτήριο των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) δημιουργεί νέους αποκλεισμούς στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, το «αλαλούμ» που έχει δημιουργηθεί προκύπτει από το γεγονός ότι με βάση τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί, κατάστημα που έχει ΚΑΔ 56.30.10.07, δηλαδή καφετέρια που σερβίρει το βράδυ ποτά, επιτρέπεται να λειτουργεί ως μπαρ, και δίπλα να υπάρχει ένα κατάστημα με ΚΑΔ 56.30.10.04, υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ, το οποίο, όμως θα απαγορεύεται να λειτουργεί, ακόμη και αν διαθέτει εξωτερικό χώρο.

Την ίδια ώρα, επίσης, μπορεί να λειτουργεί ένα εστιατόριο με κύριο ΚΑΔ 56.10, όπου μπορεί να διαθέτει αλκοόλ, ενώ δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ένα μπαρ που σερβίρει και φαγητό, ακριβώς διότι έχει κύριο ΚΑΔ 56.30.10.04.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το παραπάνω ζήτημα έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από επιχειρηματίες της εστίασης, οι οποίοι κάνουν λόγο για δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού και ζητούν να λαμβάνεται υπόψη το τι αναγράφεται στην άδεια της επιχείρησης βάσει της οποίας λειτουργεί και όχι ο ΚΑΔ.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία «Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης» απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη, θέτοντας σειρά ερωτημάτων, με αιχμή τους διαχωρισμούς μεταξύ των ΚΑΔ.

Παράλληλα, το θέμα των αποκλεισμών που δημιουργεί το κριτήριο των ΚΑΔ θέτει και η πρωτοβουλία Estiasi Greece σε σχετική ανακοίνωσή της, ζητώντας επίσης και παράταση του ωραρίου λειτουργίας έως τις 12 τα μεσάνυχτα, αντί για τις 11 μ.μ. που έχει ανακοινωθεί, και νομοθετική ρύθμιση για την αδειοδότηση των κοινόχρηστων χώρων, ώστε να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του 2021 για τις άδειες που χορηγήθηκαν το 2020.

Την ίδια στιγμή, με βάση την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα νέα μέτρα που ισχύουν για την αγορά από το Σάββατο 24 Απριλίου έως το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, 3 Μαΐου προκύπτει ακόμα μια διάκριση.

Συγκεκριμένα, στα εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα, εκπτωτικά χωριά που λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, αλλά μόνο για την παροχή υπηρεσιών take away και delivery.

Αντίθετα, σε όλα τα malls, τα πολυκαταστήματα που διαθέτουν shops in a shop και στα outlets που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους, τα καταστήματα εστίασης ακόμη και οι υπηρεσίες take away και delivery απαγορεύτηκε να ανοίξουν.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων φέρεται να μελετά το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη λειτουργία των καφε-μπαρ, πάντα στους εξωτερικούς χώρους, αλλά όχι και αυτών που είναι αποκλειστικά μπαρ.

Σε κάθε περίπτωση, περισσότερες διευκρινίσεις αναμένονται με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που αναμένεται μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη.

Τέλος, περαιτέρω αγκυλώσεις στον κλάδο της εστίασης επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την εικόνα στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), από το σύνολο των σχεδόν 80.000 καταστημάτων, περίπου 30.000 δεν θα καταφέρουν να ξανανοίξουν, είτε λόγω ΚΑΔ, είτε λόγω έλλειψης εξωτερικών χώρων, ενώ άγνωστο παραμένει πόσοι δεν θα επαναλειτουργήσουν τη δραστηριότητά τους λόγω έλλειψης ρευστότητας ή επειδή το κρίνουν ασύμφορο.