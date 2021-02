Το «σταυρόλεξο» των εσόδων, των μέτρων στήριξης και η υστέρηση των εσόδων

Συναγερμό έχει σημάνει στο υπουργείο Οικονομικών η υστέρηση 20% που καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα φορολογικά έσοδα και στις εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές τον Ιανουάριο σε συνδυασμό με την συνεχή αύξηση των δαπανών για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

H αρνητική τροπή που έχει πάρει η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα με 1.261 κρούσματα μόλις χθες και η απειλή ενός ολικού lockdown ανεβάζει ακόμα περισσότερο το λογαριασμό για την ελληνική οικονομία. Την ίδια ώρα αυξάνονται συνεχώς τα αιτήματα για περαιτέρω μέτρα στήριξης.

Από την άλλη, σχεδόν καθημερινά στελέχη του οικονομικού επιτελείου δηλώνουν εμφατικά ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι.

Βασικός στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων σε επαρκές επίπεδο χωρίς ταυτόχρονα να κάνει «εκπτώσεις» στα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη όσων πλήττονται από την πανδημία.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 31,2 δισ. ευρώ ενώ στα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να προστεθούν και τα 3,5 δισ. ευρώ που άντλησε η χώρα από τις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά που ερωτάται ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας για το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων, δεν παύει να επισημαίνει ότι από το ποσό αυτό τα 15,7 δισ. ευρώ δεν μπορούν να «πειραχθούν» χωρίς την έγκριση του ESM ενώ περίπου 7 δισ. ευρώ αφορούν καταθέσεις των φορέων της κυβέρνησης σε εμπορικές τράπεζες. Επομένως το ποσό που είναι άμεσα διαθέσιμο προς χρήση, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 31 δις. ευρώ, είναι περίπου 10 δισ. ευρώ.

Γι αυτό το λόγο και το υπουργείο Οικονομικών μελετά όλες τις εναλλακτικές περαιτέρω ενίσχυσης του Ταμείου του Κράτους προκειμένου να μπορεί να καλύψει στο άμεσο μέλλον τις ανάγκες που προκύπτουν.

· Η έξοδος στις αγορές αποτελεί μία βασική πηγή άντλησης εσόδων και ενίσχυσης των ταμειακών διαθεσίμων. Πηγή ιδιαίτερα ελκυστική δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν καθώς η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί με χαμηλό κόστος, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στην επενδυτική βαθμίδα. Πρόσφατο παράδειγμα η έκδοση του 10ετούς ομολόγου με επιτόκιο μόλις 0,807% που αποτελεί το χαμηλότερο επιτόκιο από οποιαδήποτε άλλη έκδοση στο παρελθόν, όχι μόνο 10ετούς ομολόγου αλλά και οποιασδήποτε άλλης διάρκειας.

· Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί σημαντική πηγή για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων χωρίς να «χτυπά» άμεσα το ταμείο του Κράτους. Σε αυτά περιλαμβάνονται :

- Το πρόγραμμα SURE από το οποίο η Ελλάδα έλαβε χθες ακόμα 728 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2,7 δις. ευρώ που είχαν συνολικά εγκριθεί. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ποσό χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στήριξης της απασχόλησης όπως την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή, την υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Μάλιστα όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών, η κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Κομισιόν για την διάθεση πρόσθετων – αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πόρων από το πρόγραμμα SURE. Αξίζει να σημειωθεί ότι έως σήμερα 18 κράτη-μέλη έχουν ζητήσει να λάβουν στήριξη μέσω του προγράμματος SURE. Από αυτές, 15 χώρες-μέλη έχουν λάβει 53,5 δισ. ευρώ ενώ το συνολικό ποσό που έχει ζητηθεί ανέρχεται σε 90,3 δις. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό που έχει εγκριθεί να διατεθεί συνολικά ανέρχεται σε 100 δισ. ευρώ.

- Το ΕΣΠΑ, πέρα από επενδυτικός άξονας, έχει μετατραπεί και σε ένα σημαντικό εργαλείο παροχής ρευστότητας για τη στήριξη νοικοκυριών & επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία. Μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης όπως η δημιουργία e-shop και η επιστρεπτέα προκαταβολή δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να αντλούν ρευστότητα προκειμένου να καλύπτουν και επιχειρήσεις.

Ραλλού Αλεξοπούλου