Talk of the market: Προσπάθεια αλλαγής στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη

Μπορεί να είδαμε ανάκαμψη τύπου “V” στις αγορές κεφαλαίου το προηγούμενο διάστημα αλλά η ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας θα είναι τύπου “U”, σύμφωνα με την εκτίμηση του καθηγητή οικονομικών Nouriel Roubini, στη συζήτηση που διοργάνωσε το Harvard Business School Club of Greece και συντόνισε ο πρόεδρος του Harvard Business School Club of Greece, Στέλιος Ζαββός. Συμμετείχαν επίσης ο Δρ. Daniel Gros, διευθυντής Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής και ο Δρ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών.

Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας σήμερα και επιχειρείται προσπάθεια αλλαγής στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις. Χθες έκλεισε οριακά κάτω από τις 620 μονάδες με απώλειες 0,38% και με την αξία των συναλλαγών στα 43,4 εκατ. ευρώ.

Αρχίζει σήμερα η σταδιακή ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στο taxisnet, από τα οποία το κράτος προσβλέπει σε έσοδα 2,5 δισ. ευρώ. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου η πληρωμή των δύο πρώτων δόσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι τιμές των διαμερισμάτων σε ονομαστικές τιμές εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 4,1% το β’ τρίμηνο, μετά από άνοδο 6,6% το α’ τρίμηνο του 2020 και 7,5% το δ’ τρίμηνο του 2019. Στην Αθήνα, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,8% το β’ τρίμηνο έναντι αύξησης 10,5% το α’ τρίμηνο του 2020 και αύξησης 11,3% το δ’ τρίμηνο του 2019. Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν 0,5% ενώ στην Αθήνα η αύξηση είναι 1% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του έτους.

Με κοινοπρακτικό δάνειο 400 εκατ. ευρώ μειώνει το κόστος των επενδύσεων o όμιλος ΑΔΜΗΕ. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εξασφάλισε βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης για το επενδυτικό του πρόγραμμα με την υπογραφή κοινού ομολογιακού διάρκειας 6 ετών με τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Bank of China και Alpha Bank. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,1% για τα πρώτα τρία έτη και στο 2% για τα τρία επόμενα έτη.

Ανθεκτικές οικονομικές επιδόσεις παρά την πανδημία του ιού Covid-19 εμφάνισε η Viochalco. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,875 δισ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 2,216 δισ. ευρώ), το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) σε 126 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 156 εκατ. ευρώ), ενώ το ενοποιημένο EBITDA, το οποίο περιλαμβάνει την επίπτωση των τιμών μετάλλων, ανήλθε στα 108 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 137 εκατ. ευρώ). Τα επενδυτικά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της Viohalco, παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος σε όλους τους κλάδους.

Kύκλο εργασιών 34,464 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1,158 εκατ. ευρώ ή 3,25% εμφάνισε ο όμιλος ΕΥΑΘ στο α’ εξάμηνο. Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν σε 4,837 εκατ. ευρώ έναντι 6,622 εκατ. ευρώ με μείωση 26,95%. Επίσης τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 10,216 εκατ. ευρώ έναντι 12,634 εκατ. ευρώ με μείωση 19,14%. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 83,994 εκατ. ευρώ αυξημένα από την 31/12/2019, κατά 8,150 εκατ. ευρώ ή 10,75%.

H J.P.Morgan Securities plc αύξησε την συμμετοχή της πάνω από το όριο του 5% στη Folli Follie. Mετά την συναλλαγή η J.P.Morgan Securities plc κατέχει 6.537.230 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε 9,76% καθώς και 143.000 δικαιώματα ψήφου μέσω ενός χρηματοοικονομικού μέσου Right to Recall, που αντιστοιχούν σε 0,21%. Επομένως η JPMorgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα 9,97% των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης η Fidelity Management & Research LLC, εταιρεία ελεγχόμενη από την FMR LLC, στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 κατείχε 6.694.812 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ή 9,99% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, μείωσε το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία κάτω από το όριο του 5%.

Η Revoil ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2020 πωλήσεις 300 εκατ. ευρώ (με πτώση 14% σε ετήσια βάση), EBITDA 5,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 1%) και καθαρά κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ (με αύξηση 10%).

Σήμερα ανακοίνωσε αποτελέσματα η ΕΥΔΑΠ. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 4,4% (6,6 εκατ. ευρώ) στα 158,3 εκατ. ευρώ από 151,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019. Η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 2,7% και τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 14,3 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, με μείωση της τάξης του 42,8%.

