FF: Με 9,99% η Fidelity Management & Research Company LLC

Στο 9,99% διαμορφώνεται το ποσοστό της Fidelity Management & Research Company LLC στη Folli Follie, σε συνέχεια συγχώνευσης οντοτήτων που ελέγχονταν από τη FMR LLC.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Folli Follie έχοντας λάβει σχετικές γνωστοποιήσεις από την εταιρεία FMR LLC στις 06-01-2020, ενημερώθηκε πως με ημερομηνία ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2020, οι νομικές οντότητες Fidelity Investments Money Management Inc., FMR Co. Inc. και Fidelity SelectCo LLC, συγχωνεύθηκαν μεταξύ τους στη Fidelity Management & Research Company.

Σε συνάρτηση με τη διαδικασία συγχώνευσης, η σχηματισθείσα λόγω συγχώνευσης σύμβουλος επενδύσεων, άλλαξε την επωνυμία της σε «Fidelity Management & Research Company LLC».

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η εταιρεία Fidelity Management & Research Company LLC κατέχει εμμέσως ποσοστό 9,99% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Folli Follie (που αντιστοιχεί σε 6.694.812 μετοχές/δικαιώματα ψήφου). Η θέση της νομικής οντότητας “Fidelity Management & Research Company” κατά την προηγούμενη ανακοίνωση ήταν 5,93%.

