+2,3% ο κύκλος εργασιών της Allianz στο δεκάμηνο

Αύξηση 2,3% καταγράφει στο δεκάμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών της Allianz, ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Φιλίππα Μιχάλη, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης Βραβεύσεων του Δικτύου Πωλήσεων που έγινε προ ημερών στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, με κεντρικό μήνυμα Take the Next Step.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κ. Μιχάλη έκανε επίσης αναφορά σε ποιοτικά στοιχεία που διακρίνουν τη δραστηριότητα της Allianz, όπως o Δείκτης Φερεγγυότητας, που διαμορφώνεται στο 139%, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες ανάπτυξης τις οποίες διακρίνει στην ασφαλιστική αγορά και συνοπτικά παρουσίασε τα επόμενα βήματα της Allianz το 2020, με σύμμαχο τις συνεργασίες με εταιρείες του Ομίλου.

Την κ. Φ. Μιχάλη διαδέχθηκε στο βήμα ο κ. Γιώργος Χρυσικός, επικεφαλής της Allianz ΑΕΔΑΚ του επενδυτικού βραχίονα της Allianz Ελλάδος. Ο κ. Χρυσικός παρουσίασε τις τάσεις στις διεθνείς αγορές και τους παράγοντες που διαμορφώνουν το μακροοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και η Allianz Ελλάδος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θετικό κλίμα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.



Τεχνογνωσία

Από την πλευρά του ο εμπορικός διευθυντής της Allianz Ελλάδος κ. Στέφανος Μαλαχιάς, αναφερόμενος στους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους τόνισε ότι η παραγωγή στο 10μηνο του 2019 καταγράφει αύξηση 23,5%, ενώ αξιοποιώντας -όπως είπε- την τεχνογνωσία του Ομίλου, η Allianz θα επιδιώξει να έχει δυναμική παρουσία και το 2020. «Στον κλάδο Αυτοκινήτου, όπου η αύξηση της παραγωγής κινείται σε 0,7% για το 10μηνο του 2019, θα παραμείνει συνεπής στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής προϊοντικής πρότασης, ενώ η εξυπηρέτηση του πελάτη θα ενισχυθεί με καινοτόμες υπηρεσίες που έχουν ήδη εφαρμογή σε άλλες αγορές του Ομίλου Allianz» σημείωσε.

Τα αποταμιευτικά προγράμματα unit-linked που αποτελούν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης στη δραστηριότητα Ζωής, η αύξηση της παραγωγής φτάνει το 14,2% για το 10μηνο του 2019 και όπως πρόσθεσε, «στις υπάρχουσες προϊοντικές λύσεις έρχεται να προστεθεί μία νέα προϊοντική παλέτα η οποία με αφετηρία το πρόγραμμα Target4Life θα διατίθεται σε συνεργασία με την εταιρεία Allianz Global Life. Τα νέα αυτά προγράμματα είναι καινοτόμα Unit-Linked νέας γενιάς, σχεδιασμένα με την τεχνογνωσία ενός παρόχου διεθνούς εμβέλειας και διαχείριση από την Αllianz Global Investors» τόνισε.

Όσο για τον κλάδο Υγείας, η εταιρεία καταγράφει 13,2% αύξηση στο 10μηνο του 2019.

Τέλος, ο κ. Αχιλλέας Σδράκας, επικεφαλής λειτουργιών της εταιρείας παρουσίασε μία στρατηγική αλλαγή στη Διαχείριση Αποζημιώσεων Υγείας. «Σύστησε» στο κοινό του συνεδρίου τη NΕΧtCARE, έναν πάροχο με επίσης διεθνή παρουσία από την οικογένεια της Allianz που εγκαθίσταται και στην Ελλάδα και θα μετατρέψει την αποζημίωση υγείας σε μία 100% ψηφιακή εμπειρία για τον πελάτη.