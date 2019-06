Με το πλοίο Kaunas η σύνδεση Τσεσμέ-Λαύριο

Από την έντυπη έκδοση

Στις 30 Ιουνίου το βράδυ ξεκινά το πρώτο δρομολόγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Kaunas, σημαίας Παναμά, από το Τσεσμέ για το Λαύριο στο οποίο θα φτάσει την επόμενη ημέρα 1 Ιουλίου το πρωί.

Η τουρκική εταιρεία aegeanseaways και η ελληνική stefmar σε συνεργασία δρομολογούν το Kaunas με στόχο το άνοιγμα μια γραμμής για την οποία πολλή συζήτηση έχει γίνει στο παρελθόν.

Η ζήτηση είναι ήδη πολύ ικανοποιητική, όπως επισημαίνει στη «Ν» ο κ. Στέφανος Καρακάνης, επικεφαλής της Stefmar. Το ταξίδι θα διαρκεί οκτώ περίπου ώρες με αναχώρηση Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή το βράδυ από το Λαύριο και Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο, επίσης βράδυ, από το Τσεσμέ, ενώ θα υπάρχει και ένα εμβόλιμο ταξίδι την Κυριακή, το οποίο μελετάται ακόμη. Ο προγραμματισμός για την εκκίνηση της γραμμής ήταν αρχικά στις 2 Ιουνίου, αλλά γραφειοκρατικές διαδικασίες δημιούργησαν καθυστέρηση στην έναρξη της σύνδεσης των δύο λιμανιών.

Το θέμα της σύνδεσης του Λαυρίου με το Τσεσμέ ήταν αντικείμενο και της 4ης Συνάντησης της Κοινής Ομάδας Ναυτιλιακής Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ειδικότερα, οι δύο πλευρές στη βάση της από κοινού συμφωνηθείσας ημερήσιας διάταξης αντάλλαξαν απόψεις μεταξύ άλλων και επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αποδίδοντας έμφαση: (α) στη βελτίωση της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας στη βάση του υφιστάμενου συμβατικού θεσμικού πλαισίου (Bilateral Maritime Cooperation between Turkey and Greece), (β) στην εγκαθίδρυση νέων θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ των ηπειρωτικών περιοχών των δύο χωρών (Λαυρίου - Τσεσμέ, Σμύρνης - Θεσσαλονίκης), ως σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών τους και του θαλασσίου εμπορίου (Establishment of Maritime Lines between the two countries), (γ) στη συνεργασία στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού οργανισμού (Cooperation within the context of IMO), (δ) στη συνεργασία επί θεμάτων Ελέγχου Κράτους Λιμένα (Cooperation on Issues related to Port State Control), καθώς και (ε) στην περαιτέρω ανάπτυξη θεματικών αντικειμένων ναυτιλιακού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υποστήριξης της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.