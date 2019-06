Χαοτική κατάσταση με τα αποθειωμένα καύσιμα περιγράφει ο Θ. Βενιάμης

Έξι μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του νέου κανονισμού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που επιβάλλει τη χρήση καυσίμων στη ναυτιλία με περιεκτικότητα σε θείο μέχρι 0,5% από 3,5% που είναι σήμερα το όριο, υπάρχουν ακόμα θέματα εφαρμογής του που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και αντιμετώπισης, με αποτέλεσμα ο κλάδος να είναι αντιμέτωπος με μία χαοτική κατάσταση.

Αυτό προκύπτει από τη σημερινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ελληνική ναυτιλία Greek Shipping Summit με θέμα: «2020: The Wind of Change in Global Shipping».

Ο πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών υπογράμμισε ότι οι πλοιοκτήτες είναι υπέρ των νέων καυσίμων, αλλά θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και πρωτίστως οι πετρελαϊκές εταιρείες παραγωγής, που δεν μπόρεσαν έως σήμερα να ανταποκριθούν μέσω των κατάλληλων επενδύσεων παράγοντας τα αναγκαία σε ποσότητα και ποιότητα νέα καύσιμα. Επίσης, ευθύνη απέδωσε και στους κατασκευαστές των μηχανών των πλοίων, καθώς κανείς, όπως είπε, δεν έχει εγγυηθεί αν θα λειτουργούν οι μηχανές με ασφάλεια με τα νέα καύσιμα, και ειδικότερα με τα blends. Ακόμη απευθύνθηκε και στους νηογνώμονες, οι οποίοι αρχικά σιωπούσαν.

Ο κ. Βενιάμης είπε ακόμη ότι η πρόταση των 28 κρατών της Ε.Ε. προς τον ΙΜΟ, που είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια και βασίζεται σε μία μελέτη που έχει κάνει η γερμανική κυβέρνηση, ζητεί επανεξέταση των scrubbers, ενώ θέτει θέμα ασφάλειας των νέων καυσίμων, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα πλοία και τα πληρώματα.

«Η ναυτιλία υπερασπίζεται το συμφέρον των πολλών και δεν θα δεχτεί κανονισμούς που αντίκεινται στην ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών. Αν συνεχίσουν έτσι, κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους» τόνισε ο κ. Βενιάμης και καταφέρθηκε κατά αυτών που χρησιμοποιούν τα scrubbers για να κερδοσκοπήσουν, όπως είπε.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι στις προσεχείς ημέρες, ο ΙΜΟ στο πλαίσιο της 101ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), καλείται και πάλι να λάβει με υπευθυνότητα αποφάσεις για το σοβαρότατο θέμα της ασφάλειας των νέων καυσίμων, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια.

Σε ερώτηση αν θα μπορέσουν να απασχοληθούν Έλληνες ως κατώτερα πληρώματα στην ποντοπόρο ναυτιλία, ο κ. Βενιάμης είπε ότι αν υπάρχει βούληση, είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, και πρόσθεσε ότι «είμαστε εγκλωβισμένοι σε αγκυλώσεις των συνδικαλιστών».