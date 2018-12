Θέμα σύνδεσης «κόκκινων» δανείων με πρόσβαση στις ξένες αγορές

Από την έντυπη έκδοση

Την άμεση σύνδεση της εξόδου στις αγορές με τη ρύθμιση του δυσεπίλυτου θέματος των «κόκκινων» δανείων για τις ελληνικές τράπεζες επιχειρούν οι διεθνείς αναλυτές, ενώ πληθαίνουν οι φωνές που λένε πως οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Προκειμένου, ωστόσο, αυτό να επιτευχθεί θα πρέπει να έχουν περιορίσει αισθητά τα «κόκκινα» δάνειά τους και επιπλέον να έχουν καλύψει ανάγκες κεφαλαιακές, εάν αυτές προκύψουν μέσα από τη διαδικασία περιορισμού των «κόκκινων» δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt» σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία νέα κρίση χρέους αν οι συστημικές τράπεζες δεν καταφέρουν να περιορίσουν τα «κόκκινα» δάνεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την «Handelsblatt», οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παλεύουν με αυξημένες δαπάνες και μειωμένα έσοδα. Τα καθαρά κέρδη από τόκους, που παραδοσιακά συμβάλλουν στα έσοδα με 75%, συρρικνώθηκαν τους πρώτους εννέα μήνες κατά 14%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,5%. Οι συνολικές απώλειες των τεσσάρων τραπεζών μετά την καταβολή των φόρων έφθασαν στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018 τα 151 εκατ. ευρώ, διπλασιάστηκαν σχεδόν σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, γράφει η γερμανική εφημερίδα σε άρθρο με τίτλο «Καθοριστικό το 2019 για τις ελληνικές τράπεζες».

«Τίποτα δεν δείχνει ότι σύντομα η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες προκλήσεις. Το 2019 θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον δραστικό περιορισμό των “κόκκινων δανείων”, ο οποίος θα επιδράσει αρνητικά στα ίδια κεφάλαια. Μέχρι στιγμής πάντως οι συστημικές τράπεζες εμφανίζονται επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. Όμως σχεδόν το 80% των ιδίων κεφαλαίων προέρχεται από επιστροφές φόρων λόγω απωλειών». Αυτά αναφέρει ανταπόκριση από την Αθήνα.

Αν οι τράπεζες δεν μπορέσουν να σταθεροποιηθούν, τότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, συνεχίζει η γερμανική οικονομική εφημερίδα. Στη χειρότερη περίπτωση, σημειώνεται από τη «Handelsblatt», η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα οικονομική βοήθεια από τους δανειστές. «Το γεγονός αυτό καθιστά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κίνδυνο για το σύνολο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αξία των μη εξυπηρετούμενων δανείων έφθασε στο τέλος Σεπτεμβρίου τα 84,7 δισ. Κατά συνέπεια τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αντιστοιχούν στο 46,7% των τραπεζικών πιστώσεων» αναφέρεται σχετικά.

«Για το 2019 οι τράπεζες σχεδιάζουν 30.000 πλειστηριασμούς ακινήτων. Παράλληλα κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ επεξεργάζονται με την τεχνική υποστήριξη της JP Morgan τη δημιουργία μιας “bad bank” όπου θα μεταφερθούν “κόκκινα δάνεια”, περίπου 15 δισ. ευρώ, και στη συνέχεια θα γίνουν τιτλοποιήσεις με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου» σημειώνει η γερμανική εφημερίδα και προσθέτει: «Το πιθανότερο είναι ότι το σχέδιο θα βρει σύμφωνη τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε., μιας και προσανατολίζεται σε παρόμοιο που αφορούσε ιταλικές τράπεζες. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο ποιος θα επενδύσει στους εν λόγω τίτλους, αν ληφθεί υπόψη το κακό αξιόχρεο του ελληνικού Δημοσίου».

«Όλα τα παραπάνω καταγράφουν πόσο άμεσα σχετίζεται η δεινή θέση των τραπεζών με το αξιόχρεο της Ελλάδας. Η χώρα απέχει ακόμα πολύ από μια επιστροφή στις αγορές. Το επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο βρίσκεται στο απαγορευτικό 4,4%. Καμία άλλη χώρα που βρισκόταν σε πρόγραμμα δεν αναγκάζεται να καταβάλλει τόσο υψηλά επιτόκια στους επενδυτές» παρατηρεί η «Handelsblatt», ενώ, τέλος, σημειώνεται πως «παρά το μαξιλαράκι των 26 δισ. που αρκεί για τα επόμενα δύο χρόνια, είναι αμφίβολο αν η Ελλάδα καταφέρει να ξαναβγεί στις αγορές με ικανοποιητικούς όρους ή αν θα αναγκαστεί να ζητήσει εκ νέου τη βοήθεια των δανειστών. Η απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται και από τις εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα».

Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank. Πρόκειται για το γνωστό χαρτοφυλάκιο Jupiter, το οποίο μετά από διαγωνισμό όδευσε στην εταιρεία Lana Securitization S.a.r.l.

Η Lana χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Apollo Global Management, LLC και από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (International Finance Corporation - IFC), μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ανανέωση αδειών για την αγορά ομολόγων

Ανανεώθηκε η ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή στην αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2019 για 21 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα με αριθμό πρωτοκόλλου 1327/17.12.2018, όπως επισημαίνει η ΤτΕ σε ανακοίνωσή της. Αναλυτικά πρόκειται για:

1. Alpha Bank SA

2. Banca IMI SPA

3. Barclays Bank PLC

4. BNP Paribas SA

5. Citigroup Global Markets LTD

6. Commerzbank AG

7. Credit Suisse Securities (Europe) LTD

8. Deutsche Bank AG

9. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ

10. Eurobank Ergasias SA

11. Goldman Sachs International Bank

12. HSBC France, Υποκατάστημα Αθήνας

13. JP Morgan Securities PLC

14. Merrill Lynch International

15. Morgan Stanley & Co. International PLC

16. NatWest Markets PLC

17. Nomura International PLC

18. Societe Generale

19. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

20. UBS LTD

21. UniCredit SPA.