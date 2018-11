Η Κίνα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα ελληνικά προϊόντα

Για να αυξήσει η Ελλάδα τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ μέχρι το 2025, από το λίγο πάνω από 30% που είναι σήμερα, έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη από μεγάλες και διαρκώς αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτή της Κίνας.



Αυτό σημείωσε σε δήλωσή του στο ΑΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ηλίας Ξανθάκος αναφέροντας τους πέντε λόγους για τους οποίους συμμετείχε στην ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία η οποία, με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο, μετέβη στη Σαγκάη με αφορμή την 1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (5-10 Νοεμβρίου 2018).

Ο κ. Ξανθάκος υπογράμμισε ακόμη ότι η γενική εντύπωση που σχημάτισε η κυβερνητική αντιπροσωπεία, κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, δεν είναι άλλη από την επιβεβαίωση ότι η Κίνα πραγματοποιεί μεγάλα βήματα ανάπτυξης στο οικονομικό πεδίο και ότι δείχνει αποφασισμένη να αναπτύξει ακόμα περισσότερο εξωστρεφείς πολιτικές και δράσεις σε παγκόσμια κλίμακα.



Αναλυτικά ο κ. Ξανθάκος δήλωσε τα εξής:



Συμμετείχα, ως γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία η οποία, με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών κ. Κατρούγκαλο, ήρθε στη Σαγκάη με αφορμή την 1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας που πραγματοποιείται εδώ αυτές τις ημέρες (5-10 Νοεμβρίου 2018).



Η συμμετοχή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δι' εμού, ήταν υποχρεωτική για μερικούς πολύ βασικούς λόγους που σχετίζονται με τον ρόλο του υπουργείου και τις αρμοδιότητές του στην οικονομική πολιτική της χώρας μας αναφορικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις:



Πρώτον, διότι ως κυβέρνηση έχουμε αποφασίσει, στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής, να αυξήσουμε τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ μέχρι το 2025, από το λίγο πάνω από 30% που είναι σήμερα. Αυτή η ιδιαίτερα φιλόδοξη στόχευση έχει ανάγκη από μεγάλες και διαρκώς αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτή της Κίνας. Άρα είναι προφανής η ανάγκη να ενδυναμώσουμε όσο γίνεται περισσότερο την εξαγωγική απεύθυνσή μας (ας το πω έτσι) προς την Κίνα - και η συμμετοχή μας στην Έκθεση της Σαγκάης ήταν ένα αναγκαίο (αλλά όχι απαραιτήτως και ικανό) βήμα.



Δεύτερον, διότι η εθνική συμμετοχή της Ελλάδας διοργανώνεται από την EnterpriseGreece, που είναι φορέας που εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και για τον οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, πραγματοποιείται αυτή την περίοδο ενδοκυβερνητική διαβούλευση στο πλαίσιο της Επιτροπής Εξωστρέφειας για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή του στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.



Τρίτον, διότι η Κίνα αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς εταίρους της χώρας μας, με επενδύσεις ιδιαίτερα μεγάλου βεληνεκούς και ασφαλώς ιδιαίτερα σημαντικές για την εθνική μας οικονομία. Θυμίζω, πρόχειρα, την παγκόσμιας εμβέλειας πρωτοβουλία της Κίνας One Belt One Road, γνωστή πλέον και ως BeltandRoad, καθώς και έναν αριθμό μεγάλων κινεζικών επενδύσεων στη χώρα μας που συνδέονται με αυτήν, με πρώτη την επένδυση της COSCO στον Πειραιά. Ως κυβερνητική αντιπροσωπεία πραγματοποιήσαμε αρκετές συναντήσεις με εκπροσώπους πολύ μεγάλων κινεζικών εταιριών και οργανισμών που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα ή προτίθενται να επενδύσουν από εδώ και πέρα. Υπήρξαν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές συζητήσεις.



Τέταρτον, διότι το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει συνυπογράψει ένα σημαντικό τριετές Σχέδιο Δράσης (ActionPlan 2017-2019) με «αντισυμβαλλόμενη» την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης της Κίνας (National Development and Reform Commission - NDRC), η οποία αποτελεί το κεντρικό όργανο της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης - μεταξύ άλλων, είναι και το βασικό όργανο εξωστρέφειας της κινεζικής οικονομίας. Αυτό το Σχέδιο Δράσης καλύπτει κατά κύριο λόγο την υποστήριξη επενδύσεων στους κρίσιμους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Επομένως, υπήρχε και ένας ειδικός αλλά ισχυρός λόγος να είμαστε παρόντες στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, λόγος θεσμικής υποχρέωσης.



Τέλος, πέμπτον, διότι ένας από τους τομείς ευθύνης μου στο υπουργείο είναι το διεθνές εμπόριο, όπου, τα τελευταία χρόνια η παρουσία της Κίνας γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Με πολλά θέματα σε εξέλιξη, από την αδυναμία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και τον κίνδυνο κατάρρευσης του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, έως τις ποικίλες θεσμικές προσπάθειες συνεργασίας και τις συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας.



Ειδικότερα, το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας ΕΕ-Κίνας περιλαμβάνει τις ετήσιες Συνόδους Κορυφής, τον Μηχανισμό Υψηλού Επιπέδου Οικονομικού & Εμπορικού Διαλόγου, την Κοινή Επιτροπή Οικονομίας και Εμπορίου και, τέλος, την τεχνική Ομάδα Εργασίας για την Οικονομία και το Εμπόριο, ενώ στις συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση ανήκουν η Συμφωνία Εταιρικότητας και Συνεργασίας, η Επενδυτική Συμφωνία, η Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές και η Ειδική Συμφωνία για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Προσθέστε σε αυτά την εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας και θα έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον παζλ θεμάτων διεθνούς εμπορίου που σχετίζονται με την Κίνα και τα οποία μας απασχολούν σε καθημερινή βάση.



Δεν θα ήθελα, πάντως, να κλείσω τη δήλωση αυτή χωρίς αναφορά στη γενική εντύπωση που σχηματίσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, που δεν είναι άλλη από την επιβεβαίωση ότι η Κίνα πραγματοποιεί μεγάλα βήματα ανάπτυξης στο οικονομικό πεδίο και ότι δείχνει αποφασισμένη να αναπτύξει ακόμα περισσότερο εξωστρεφείς πολιτικές και δράσεις σε παγκόσμια κλίμακα.



Η 1η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας



Ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα των επαφών που είχαν οι 22 ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στην 1η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας. Τα ελληνικά προϊόντα όπως το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το μέλι, το κρασί αλλά και υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον τουρισμό προκάλεσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης και οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της έκθεσης όσο και σε στοχευμένες Β2Β συναντήσεις δημιουργούν προσδοκίες.



Από τις επαφές των Ελληνικών εταιρειών στη Σαγκάη φαίνεται ότι οι κινέζοι ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρονται για την πρόληψη και τη θεραπεία μέσω των τροφών, αλλά και στη σοφία της ελληνικής παράδοσης και θέλουν να εντάξουν στη διατροφή τους το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της χώρας μας, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά κρασιά και εμφιαλωμένα νερά αλλά ενδιαφέρονται και για όλα τα προϊόντα της; Ελληνικής γης που λειτουργούν είτε ως «υπερτροφές» είτε ως «φάρμακα» όπως για παράδειγμα το μέλι.



Επίσης η Ελλάδα αποτελεί βασικό τουριστικό προορισμό και το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας εξακολουθεί να τους κεντρίζει το ενδιαφέρον.



Αν και κοινή πεποίθηση όλων των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έκθεση και όσων ήδη επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν ή ήδη δραστηριοποιούνται στην Κίνα είναι ότι χρειάζονται περισσότερες προωθητικές ενέργειες στοχευμένες τόσο σε πολυκαταστήματα και μεγάλα καταστήματα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται στην Ασία.



Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό των συζητήσεων που έγιναν σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Hellas House, το πρώτο και μοναδικό ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή της Άπω Ανατολής, στη Σαγκάη. Πρόκειται για μία στέγη, για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού, και όπως σημειώνει ο Παύλος Κοντομίχαλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Hellas Group, «παρουσιάζει τα «καλύτερα» του ελληνικού πολιτισμού, της φιλοξενίας και της γαστρονομίας».



Τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό, μεταφορικό και εμπορικό κόμβο όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, αλλά και ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ανέδειξε στο πλαίσιο της έκθεσης, αλλά και στις συναντήσεις που είχε με μέλη της κινεζικής κυβέρνησης και με τις ηγεσίες μεγάλων κινεζικών εταιρειών, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και μίλησε για τη σημασία της περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων της Ελλάδας και Κίνας, κάνοντας λόγο για στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία που θα είναι αμοιβαία επωφελής για τις δύο χώρες.



Στο ίδιο πλαίσιο και η διευθύντρια του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, Αγγελική Χονδροματίδου, αναφέρθηκε στις δυνατότητες για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος των Κινέζων επισκεπτών, και ειδικότερα για την προσέλκυση νέων τουριστικών ροών από την κινεζική αγορά.



Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Οργανισμού Enterprise Greece, Γρηγόρης Στεργιούλης σε ομιλία του σε φόρουμ στο πλαίσιο της έκθεσης υπογράμμισε ότι όλο και περισσότερες χώρες ακολουθούν το ρητό του Ιπποκράτη: «φάρμακο ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας». Επομένως η Ελλάδα, με την χλωρίδα και την πανίδα της με τα τόσα πολλά προϊόντα τα οποία διαθέτει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των εξελίξεων όσον αφορά την υγιεινή διατροφή και τα μεσογειακά προϊόντα. Από την άλλη μεριά η κινεζική αγορά, μια από τις πιο μεγάλες αγορές στον κόσμο, όλο και περισσότερο ενδιαφέρεται για προϊόντα υψηλής ποιότητας όπως είναι τα ελληνικά προϊόντα και το όνομα Greece γίνεται, σταδιακά, και στην Κίνα trademark.



Το ελληνικό ελαιόλαδο στη Κίνα



Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου - ΣΕΒΙΤΕΛ, Γιώργος Οικονόμου σε ομιλία του σε φόρουμ στο πλαίσιο της έκθεσης σημείωσε ότι οι δυνατότητες εξαγωγής ελαιόλαδου στην Κίνα είναι εξαιρετικά θετικές καθώς οι ιδιότητες του ελαιόλαδου δεν ξεχωρίζουν μόνο στη διατροφή αλλά και στην κοσμετολογία και στην ιατρική.



Στη συνέχεια ανέφερε μερικούς ενδεικτικούς αριθμούς όπως ότι στη χώρα μας υπάρχουν 120.000.000 ελαιόδεντρα, παράγονται 300.000 τόνοι ελαιολάδου κι αυτό αποτελεί το 10% της παγκόσμιας παραγωγής, αποφέροντας ένα τζίρο 1,4 δισ. ευρώ. Η κατ' άτομο κατανάλωση στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες, 20 κιλά, υπάρχουν στη χώρα 1500 ελαιοτριβεία, 800 τυποποιητικές επιχειρήσεις, 110 εξαγωγικές επιχειρήσεις, 80% της παραγωγής ανήκει στην ανώτερη ποιοτική κατηγορία, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και ότι η χώρα μας έχει αναγνωρίσει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19 ελαιοκομικές περιοχές ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης - ΠΟΠ καο 11 ελαιοκομικές περιοχές ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης - ΠΓΕ.



Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση ελαιόλαδου στην Κίνα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται να εντατικοποιήσει τις προωθητικές ενέργειες για το ελαιόλαδο στην Κίνα και ότι η χώρα μας είναι πλεονασματική στην παραγωγή της και προσφέρει την ποιοτική κατηγορία για την οποία ενδιαφέρεται σήμερα η αγορά της Κίνας, δηλαδή το γκουρμέ ελαιόλαδο.



Σημειώνεται ότι το ελαιόλαδο αποτελεί μόλις το 1% της κατανάλωσης εδώδιμων ελαίων στην Κίνα, οι εισαγωγές ελαιολάδου ανέρχονται περίπου στους 45.000 τόνους, το 99% του εισαγόμενου ελαιολάδου προέρχεται από χώρες της ΕΕ και αυξάνεται διαρκώς η κατανάλωση της κορυφαίας ποιοτικής κατηγορίας που είναι το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο.



Ακόμη, σημείωσε ότι το 80% των κινέζων καταναλωτών ελαιολάδου διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης, το 60% είναι μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, η κατανάλωση ελαιολάδου επικεντρώνεται κυρίως στις μεγάλες πόλεις της Κίνας ενώ η ελιά καλλιεργείται κυρίως σε επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Κίνας.