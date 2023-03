Silicon Valley Bank: 465 δισ. δολάρια έχασαν οι αγορές σε δύο ημέρες

Η δεύτερη (Silicon Valley Bank ) και τρίτη (Signature Bank) μεγαλύτερη τραπεζική χρεοκοπία όλων των εποχών στις ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζονται από τις αγορές ως αμερικανικό φαινόμενο. Αν και πρόκειται για δύο περιφερειακές τράπεζες, που εξυπηρετούσαν πολύ συγκεριμένους κλάδους- τεχνολογικές startups και αγορά κρυπτονομισμάτων αντίστοιχα), η πτώση τους έχει δώσει την αίσθηση ότι κάτι έχει «σπάσει» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και ο πόνος από το κάταγμα αυτό μοιράζεται στις τραπεζικές μετοχές ανά τον πλανήτη.

Οι ρευστοποιήσεις των τραπεζικών τίτλων είναι σαρωτικές και δεν σταμάτησαν ούτε μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να καλύψει το σύνολο των καταθέσεων των δύο τραπεζών ή της Federal Reserve να ανοίξει νέο πρόγραμμα φθηνών δανείων για τράπεζες. Οι μετοχές τραπεζών σε Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ δέχθηκαν χθες ανηλεές σφυροκόπημα, ύστερα από μεγάλες απώλειες την περασμένη Παρασκευή. Και το σκηνικό δεν φαίνεται να αλλάζει ούτε σήμερα. Στις αγορές της Ασίας – Ειρηνικού το κλίμα είναι βαρύ.

Οι ασιατικές τράπεζες μπαίνουν στο στόχαστρο

Ο δείκτης MSCI Αsic Pacifc Financials υποχωρεί 2,7% στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 29 Νοεμβρίου. Η Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. βλέπει τη μετοχή της να κάνει βουτιά έως και 8,3% στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, η Hana Financial Group υποχωρεί 4,7% στη Σεούλ και η ANZ Group καταγράφει πτώση 2,8% στο Σίντνεϊ.

Οι περιφερειακές των ΗΠΑ σε ελεύθερη πτώση

Το βράδυ της Δευτέρας η αιμορραγία στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ ήταν ακατάσχετη. Ο δείκτης KBW Regional Banking Index έκανε βουτιά 7,7%. Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Ιούνιο του 2020, όταν ήμασταν ακόμη στο απόγειο της πανδημίας. Εκ των μεγάλων θυμάτων η First Republic, που έχει χάσει το 73% της χρηματιστηριακής αξίας της μέσα σε 3 ημέρες.

Αιμορραγία και στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη η εικόνα εξίσου ζοφερή. Η Credit Suisse είδε τη μετοχή της να υποχωρεί χθες έως και 15% σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ τα cds της (κόστος ασφάλισης έναντι στάσης πληρωμής στα ομόλογά της) εκτινάχθηκαν σε νέα επίπεδα – ρεκόρ.

Η αθροιστική αξία των τραπεζών στους δείκτες MSCI World Financials Index και MSCI EM Financials Index έχει συρρικνωθεί κατά 465 δισ. δολάρια από την Παρασκευή.

Να σημειωθεί ότι κανείς δεν βλέπει έκθεση των ευρωπαϊκών ή των ασιατικών τραπεζών στην SVB. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί τις αγορές είναι πως από τη στιγμή που είχαμε τα πρώτα θύματα από τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων (και την αιμορραγία των κρατικών ομολόγων), η «σφαγή» θα έχει ίσως και συνέχεια.

naftemporiki.gr