Νέο «κανόνι» στα cryptos: Κήρυξε πτώχευση η Genesis

Ένας εκ τους κορυφαίους πιστωτές στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η Genesis, επιβεβαιώνοντας τη φημολογία πολλών ημερών, κατέθεσε τελικά αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ για προστασία από πιστωτές. Είναι το πιο πρόσφατο θύμα του «ιού» που έχει διαχυθεί και μολύνει πολλά σημεία της αγοράς μετά την κατάρρευση της FTX.

Στην αίτηση πτώχευσης η εταιρεία αναφέρει πάνω από 100.000 πιστωτές, με τις οφειλές να κυμαίνονται από 1,2 έως 11 δισ. δολάρια. σύμφωνα με το CNBC.

Η Genesis επιβαρύνθηκε με βαριές απώλειες από δάνεια που είχε χορηγήσει στην επενδυτική εταιρεία Alameda Research (του ομίλου FTX) και στο hedge fund των cryptos, Three Arrows Capital. Τόσο η Alameda όσο και η Three Arrows κήρυξαν πτώχευση πέρυσι.

Πέρυσι το καλοκαίρι η Genesis κατήργησε το 20% από τις 260 θέσεις εργασίας που είχε και ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Μόρο αναγκάστηκε σε παραίτηση μετά την κατάρρευση της Three Arrows. Η Genesis είχε χορηγήσει στο hedge fund δάνειο 2,4 δισ. δολαρίων με εγγύηση για το 50% του ποσού μόνο, όπως προκύπτει από στοιχεία της WSJ – με τα οποία πάντως ο Μόρο διαφωνεί, υποστηρίζοντας ότι η εγγύηση ήταν κοντά στο 80%.

Πριν από λίγες ημέρες απέλυσε επιπλέον 30% του προσωπικού της, κάνοντας λόγο για μία δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση. Ήταν σαφές πως είχε ήδη πάρει τον δρόμο της χρεοκοπίας. Η ίδια τόνιζε ότι εξετάζει όλες τις πιθανότητες.

We have hired the best advisors in the industry to explore all possible options. Next week, we will deliver a plan for the lending business. We’re working tirelessly to identify the best solutions for the lending business, including among other things, sourcing new liquidity.

— Genesis (@GenesisTrading) November 16, 2022