«Η διόρθωση»: Διάλεξη – περφόρμανς, καμπαρέ ή παράσταση χορού;

Μετά την πρώτη της επιτυχημένη παρουσίαση στο MIR Festival 2023, ο διεθνώς βραβευμένος χορευτής και χορογράφος Κωνσταντίνος Παπανικολάου επιστρέφει, από τις 26 έως τις 28 Φεβρουαρίου στο Vetrinas5, με την παράσταση «Η διόρθωση» στην ολοκληρωμένη (;) της πλέον εκδοχή, ένα ιδιόμορφο κράμα διάλεξης – περφόρμανς, καμπαρέ και παράστασης χορού.

Έξι χορευτές συζητούν, φιλοσοφούν και διαφωνούν θέτοντας ερωτήματα στα οποία δεν είναι σε θέση να δώσουν καμία απάντηση. Τί καθιστά έναν χορογράφο πετυχημένο; Ποιος καθορίζει το γούστο κάθε εποχής; Ποιος θα είναι ο χορός του μέλλοντος που θα μπορεί να εκφράσει ταυτόχρονα το υψηλό αλλά και το λαϊκό (ποπ);

Το έργο πραγματεύεται τις έννοιες των «ανώτερων» και των «κατώτερων» μορφών τέχνης που ανάγονται στον 18ο αιώνα, όταν οι κριτικοί, για πρώτη φορά, άρχισαν να χαράζουν μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της τέχνης που δημιουργείται ως μέσο αισθητικής έκφρασης και της τέχνης που έχει κυρίως χρηστικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Μορφές τέχνης όπως η ζωγραφική, η γλυπτική και η μουσική έχαιραν υψηλότερης εκτίμησης, ενώ ο χορός που ήταν εύκολα κατανοητός απ’ όλους, θεωρούνταν κατώτερο. Από τις αρχές του 20ού αιώνα ωστόσο, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την «αναβάθμιση» και την ένταξή του στη σφαίρα της υψηλής διανόησης. Πόσο «στοιχειώνουν» τους νέους δημιουργούν αυτές οι προσπάθειες των δασκάλων τους; Πόσο φοβούνται μήπως η τέχνη τους «εκπέσει» και πάλι; Είναι χρήσιμο ένα τέτοιο ερώτημα να τίθεται σήμερα;

Ο εφιάλτης του χορογράφου ζωντανεύει μπροστά στα μάτια του θεατή…

Συντελεστές:

Σύλληψη, κείμενο & χορογραφία: Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Κατασκευή σκηνικών: Νικόλας Διαμαντίδης, Λεωνίδας Κουλουρής, Ελέσα Κουστένη

Σχεδιαστής φωτισμού: Λεωνίδας Κουλουρής

Ερμηνευτές: Σταυρούλα Σιάμου, Μάρθα Πασακοπούλου, Χριστίνα Σκουτέλα, Δημήτρης Ματσούκας, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Άρης Μπαλής

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες & Ώρες:

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 21:00

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, 19:00 & 21:00 (δύο παραστάσεις)

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, 21:00

Χώρος: Vetrinas5 – Performing Arts Lab (Βετρίνας 5, Κυψέλη)

Διάρκεια: 80’

Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά

Λίγα λόγια για τον δημιουργό:

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο πεδίο του χορού από το Πανεπιστήμιο Paris VIII Vincennes-Saint-Denis και απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως χορευτής και περφόρμερ έχει συνεργαστεί στο εξωτερικό με τους Gerard & Kelly και την Alexandra Bachzetsis και έχει λάβει μέρος στις Biennale του Μονάχου, της Λυών και του Μπέρμιγχαμ, ενώ έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Κέντρο Pompidou (Παρίσι), στο Hellerau (Δρέσδη), στο Τhe Place (Λονδίνο), στο Mercat des Flors (Βαρκελώνη) κ.ά. Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τις χορογράφους Πατρίσια Απέργη, Τζένη Αργυρίου και Mαριέλα Νέστορα και στο θέατρο με τους Αργύρη Πανταζάρα, Κίρκη Καραλή, Ελένη Ευθυμίου, Λίλη Μελεμέ, Λευτέρη Βενιάδη κ.ά. Έχει παρουσιάσει τη χορογραφία “Tonight and Every Night” στο πλαίσιο του Arc For Dance Festival το 2020 και το “The Diving Horse and Other Mythologies” στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση το 2021. Μέρος της έρευνας και ανάπτυξης του τελευταίου έργου του “A User’s Manual”, που έχει παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης το 2022, πραγματοποιήθηκε στους φορείς TROIS C-L (Λουξεμβούργο) και Le Grand Studio (Βρυξέλλες), στο πλαίσιο της ετήσιας υποστήριξης από το δίκτυο Grand LUXE. Έχει βραβευτεί από την Artworks (2021) και είναι Fellow του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η πρώτη του ομαδική χορογραφία “Η διόρθωση” υποστηρίχθηκε από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου:

Ελένη Μιχαλάκη

[email protected]