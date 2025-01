Το πιανιστικό ντούο P 4 2 ερμηνεύει έργα του Τζούλιους Ήστμαν στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Σε αυτή την ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο You Don’t Know My Place / Η μουσική του Τζούλιους Ήστμαν, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025, στις 19.30, το πιανιστικό ντούο θα ερμηνεύσει δύο εμβληματικά έργα του συνθέτη για δύο πιάνα, τα Κακός νέγρος [Evil Nigger] και Γκέι αντάρτης [Gay Guerrilla]