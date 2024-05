Eurovision 2024: Έντονες αποδοκιμασίες στην πρόβα του Ισραήλ

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον αποψινό δεύτερο ημιτελικό του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις εκτός, αλλά και εντός του Malmö Arena.

Το Ισραήλ που συμμετέχει στον B’ ημιτελικό, όπως και η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάττι, θα εμφανισθεί στην 14η θέση.

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν λάβει χώρα κατά την τελετή έναρξης της εκδήλωσης την περασμένη Τρίτη πριν τον πρώτο ημιτελικό, όταν ο Σουηδός τραγουδιστής Έρικ Σαάντε εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας στο χέρι του το εμβληματικό παλαιστινιακό μαντήλι καφίγια. Ο τραγουδιστής επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης στη σκηνή της Eurovision τραγουδώντας το «Popular» με το οποίο είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του στον μουσικό διαγωνισμό το 2011. Ωστόσο χωρίς να ενημερώσει την EBU και παρότι λόγω του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς, η διοργάνωση έχει απαγορεύσει φέτος από τους συμμετέχοντες να εμφανίσουν παλαιστινιακές σημαίες ή σύμβολα, εμφανίστηκε στη σκηνή έχοντας τυλιγμένο στο χέρι του ένα καφίγια.

Αμέσως μετά την εμφάνισή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών (EBU) έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη μέσω ανακοίνωσής της, υπενθυμίζοντας τον μη πολιτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η 20χρονη Ισραηλινή διαγωνιζόμενη Έντεν Γκολάν, 20 ετών, από την πλευρά της ελπίζει ότι η ερμηνεία της θα βοηθήσει στην ένωση των ανθρώπων, τονίζοντας ότι αισθάνεται τιμή που έχει την ευκαιρία να γίνει η φωνή της χώρας της.

