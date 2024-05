Eurovision 2024: Οι διοργανωτές θα αφαιρούν παλαιστινιακές σημαίες ή σύμβολα

Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αφαιρέσουν οποιεσδήποτε παλαιστινιακές σημαίες και φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα από το σόου την επόμενη εβδομάδα στη Σουηδία.

Η ανακοίνωση ήρθε εν μέσω αυξημένων εντάσεων γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στον ετήσιο μουσικό διαγωνισμό λόγω της στρατιωτικής εκστρατείας του κατά της Χαμάς στη Γάζα, που διανύει τον έβδομο μήνα. Οι φιλοπαλαιστινιακές ομάδες αναμένεται να διοργανώσουν μεγάλες διαδηλώσεις στο Μάλμε για να ευαισθητοποιήσουν τον αγώνα τους.

Η Μισέλ Ροβερέλι, επικεφαλής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (ΕBU) που διοργανώνει το σόου κάθε χρόνο, δήλωσε ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων επιτρέπεται να φέρουν και να επιδεικνύουν μόνο σημαίες που αντιπροσωπεύουν τις χώρες που συμμετέχουν στην εκδήλωση, καθώς και τη σημαία στο χρώμα του ουράνιου τόξου της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

60+ LGBTQIA+ orgs urge broadcasters, artists and viewers to join the Palestinian call to #BoycottEurovision over the @EBU_HQ's refusal to exclude Israel as it commits genocide and escalates its apartheid regime against Palestinians.

#NoPrideInGenocidehttps://t.co/Bjsuj6a7BC pic.twitter.com/7PoV9GQH90

— PACBI – BDS movement (@PACBI) May 2, 2024