Blackpink: Το συγκρότημα της K-pop τιμήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο

Τα τέσσερα μέλη του γυναικείου συγκροτήματος της K-pop Blackpink τιμήθηκαν σήμερα με μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στη Βρετανία, από τον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο Γ’, ως αναγνώριση για τη δέσμευσή τους στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι τέσσερις τραγουδίστριες, Τζένι Κιμ, Τζίσου Κιμ, Λαλίσα «Λίσα» Μανόμπαν και Ροζάν «Ροσέ» Παρκ, έγιναν μέλη του Τάγματος της βρετανικής Αυτοκρατορίας από τον Κάρολο, κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γεόλ και της συζύγου του Κιμ Κέον Χι, οι οποίοι βρίσκονται σε επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο.

The King, joined by The President and First Lady of the Republic of Korea, has welcomed @BLACKPINK to Buckingham Palace, as they are awarded Honorary MBEs. 🎖️



The K-Pop band have been awarded the honours in recognition of their role as Advocates for the COP26 Summit in Glasgow. pic.twitter.com/8xeD4zWP3J

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 22, 2023