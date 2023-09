Το Υπουργείο Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας διοργανώνει τα National Cultural Award

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών, το Υπουργείο Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας, φέτος διεύρυνε τις κατηγορίες των βραβείων του στη διεθνή κοινότητα, τιμώντας άτομα και φορείς από όλο τον κόσμο που έχουν επιφέρει άριστα αποτελέσματα στον τομέα τους.

Τα National Cultural Awards της Σαουδικής Αραβίας τελούν υπό την αιγίδα του διάδοχου πρίγκιπα και πρωθυπουργού της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Περιλαμβάνουν 16 κατηγορίες και ένα ευρύ φάσμα τιμητικών διακρίσεων, όπως το βραβείο Πολιτιστικής Καινοτομίας, το Πολιτιστικό Βραβείο Νέων, το Διεθνές Βραβείο Πολιτιστικής Αριστείας, το Βραβείο Επιχειρηματιών και το Βραβείο Πολιτιστικού Ιδρύματος, καθώς και βραβεία ανά κλάδο για επιτεύγματα στον κινηματογράφο, τη μόδα, τη μουσική, τη λογοτεχνία και άλλους πολιτιστικούς τομείς.

Το βραβείο στην κατηγορία International Cultural Excellence Award έλαβε η Διεθνής Συμμαχία για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Περιοχές Συγκρούσεων (ALIPH), ένας οργανισμός που επιλέγει, χρηματοδοτεί και συντονίζει έργα προστασίας και αποκατάστασης μνημείων, χώρων, μουσείων, συλλογών αντικειμένων ή χειρογράφων, τόπων λατρείας και άυλης κληρονομιάς. Το Ίδρυμα έχει ενισχύσει περίπου 400 έργα σε περισσότερες από 35 χώρες σε 4 ηπείρους και έχει προωθήσει 4 σχέδια δράσης έκτακτης ανάγκης.

Ο πρίγκιπας Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, Υπουργός Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την ποικιλόμορφη καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του Βασιλείου, ενώ παράλληλα εμπνέει και υποστηρίζει την επόμενη γενιά καλλιτεχνών που και καινοτόμων». Συνέχισε προσθέτοντας «Τα National Cultural Awards της Σαουδικής Αραβίας, αποτελούν σημείο αναφοράς για τα φιλόδοξα σχέδια μας, αναδεικνύουν τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα ατόμων και ιδρυμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τέχνης και του πολιτισμού του Βασιλείου της σήμερα».

«Το πρώτο International Cultural Excellence Award συνάδει με τις συνεχείς προσπάθειες και τη δέσμευση του Βασιλείου μας να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για την προστασία και τη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο».

«Τα National Cultural Awards σηματοδοτούν ένα σημαντικό γεγονός του πολιτιστικού έτους, δίνοντας μας την ευκαιρία να γιορτάσουμε και να αναδείξουμε τα μεγάλα επιτεύγματα διαφόρων τομέων της πολιτιστικής κοινότητας».

Αναλυτικός κατάλογος με τα βραβεία που απονεμήθηκαν φέτος:

Κατηγορία Βραβείων

Νικητές

Βραβείο Λογοτεχνίας

Mohammad Ibrahim Yaqoub, βραβευμένος Σαουδάραβας ποιητής

Βραβείο Εκδόσεων

Dar Adab for Publishing and Distribution, ένας εκδοτικός οίκος γνωστός για τις δράσεις υποστήριξης των ανερχόμενων Σαουδαράβων συγγραφέων

Βραβείο Μεταφράσεων

Maha Alfalih, Σαουδάραβα μεταφράστρια και ιδρύτρια της πλατφόρμας “Ana Mutarjem” («Είμαι μεταφράστρια»)

Βραβείο Μόδας

Charmaleena Jewellery, σαουδαραβικός οίκος σχεδιασμού πολυτελών κοσμημάτων με έδρα την Τζέντα

Βραβείο Ταινιών

Ibrahim Alhasawi, Σαουδάραβας ηθοποιός, παραγωγός και ποιητής

Βραβείο Εθνικής Κληρονομιάς

Ο Dr. Abdullah Masri, καταξιωμένος ιστορικός και σύμβουλος πολιτιστικής κληρονομιάς, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε έργα αρχαιολογικών ανασκαφών σε διάφορες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας.

Βραβείο Μουσικής

Abdulrahman Mohammad, Σαουδάραβας τραγουδιστής διάσημος για την ερμηνεία κλασικής αραβικής ποίησης

Βραβείο Ψηφιακών Τεχνών

Manal Aldhawian, Σαουδάραβας καλλιτέχνης και φωτογράφος

Βραβείο Πολιτιστικού Ιδρύματος

Abdulrahman Alsudairy Cultural Center, μια από τις πιο εξέχουσες πολιτιστικές οργανώσεις του Βασιλείου, που εδρεύει στην περιοχή Al-Jouf

Βραβείο Πολιτιστικού Ιδρύματος

Saudi Research and Marketing Group, Οργανισμός μέσων ενημέρωσης με έδρα το Ριάντ

Βραβείο Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών

Riyadh Band, σαουδαραβικός θίασος που παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς, όπως Alardah Alnajdiyah (χορός με σπαθιά που συνοδεύεται από τύμπανα και ψαλμωδία ποίησης)

Βραβείο γαστρονομικών τεχνών

Bateel, σαουδαραβική εταιρεία F&B που ειδικεύεται σε γκουρμέ χουρμάδες, σοκολάτες και γαστρονομικές εμπειρίες

Βραβείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού

Kholoud Attar, Σαουδάραβας σχεδιαστής και επιχειρηματίας

Βραβείο Πολιτιστικής Καινοτομίας

Abu Abdulrahman bin Aqeel Al Dhaheri, Σαουδάραβας μελετητής του Κορανίου, συγγραφέας και ειδικός σε θέματα ερμηνείας.

Πολιτιστικό Βραβείο Νέων

Lubna Alkhamis, Σαουδάραβα δημοσιογράφος, συγγραφέας και βραβευμένη οικοδέσποινα του podcast “Abajora”.

International Cultural Excellence Award

Διεθνής Συμμαχία για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Περιοχές Συγκρούσεων (ALIPH)

Βραβείο επιχειρηματιών

Abdulrahman bin Mahfouz, Σαουδάραβας επιχειρηματίας και πρόεδρος του Al Marjan Holding Group

Σχετικά με το Υπουργείο Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας:

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει μια μακρά ιστορία στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναπτύσσει την πολιτιστική οικονομία της Σαουδικής Αραβίας και εμπλουτίζει την καθημερινή ζωή των πολιτών, των κατοίκων και των επισκεπτών.

Έχοντας υπό την εποπτεία του 11 ειδικές επιτροπές για κάθε τομέα, το Υπουργείο ηγείται ενός πολιτιστικού μετασχηματισμού με στόχο την ανάπτυξη ενός πλούσιου οικοσυστήματος που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, αξιοποιεί τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε τομέα και απελευθερώνει νέες και εμπνευσμένες μορφές έκφρασης.