«Καποδίστριας»: Ομογενείς στηρίζουν την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή

Έλληνες ομογενείς πήραν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν χρήματα, με στόχο να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.

Ειδικότερα σε μια κίνηση στήριξης του καταξιωμένου σκηνοθέτη, Έλληνες ομογενείς προχώρησαν σε πρωτοβουλία για συγκέντρωση χρημάτων όχι μόνο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας αλλά και για να αποδειχτεί ότι «το μήνυμα του Καποδίστρια παραμένει ζωντανό στις μέρες μας και ότι για μια ακόμα φορά ο Ελληνισμός μπορεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες του», όπως αναφέρουν.

Να σημειωθεί πως τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει την περασμένη Άνοιξη και διακόπηκαν τον Οκτώβριο ενώ στόχος είναι, εάν τελικά συγκεντρωθούν τα χρήματα, η ταινία να κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη την επόμενη χρονιά. Για τον ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια έχει επιλεγεί ο Αντώνης Μυριαγκός ενώ συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Μάξιμος Μουμούρης, Παύλος Κοντογιαννίδης, Τάσος Χαλκιάς, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος κ.ά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Επιτροπής Ομογενών

Προς τους Απανταχού Έλληνες,

Πριν τρεις περίπου μήνες εμείς οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, απογοητευμένοι από την συστηματική υπονόμευση της δημιουργίας της ταινίας «Καποδίστριας» του εθνικού μας σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή από διάφορους «κύκλους» του ελληνικού συστήματος εξουσίας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να έρθουμε σε επαφή με τον σκηνοθέτη και, πάντοτε με την έγκρισή του, να δημιουργήσουμε μια επιτροπή πρωτοβουλίας για την συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού. Αφού μεσολάβησε ένα διάστημα διοργανωτικό, τις τελευταίες μέρες του 2024 η προσπάθειά μας πήρε σάρκα και οστά μετά από την περίφημη συνέντευξη του σκηνοθέτη στο πρόγραμμα «Αντιθέσεις» του Γιώργου Σαχίνη (Κρήτη TV) που προκάλεσε σεισμό, αναδημοσιεύθηκε πολλαπλώς και έδωσε ώθηση στην προσπάθειά μας.

Καλούμε όλους τους Έλληνες στη γενέτειρα και στη Διασπορά να συμβάλλουν το κατά δύναμη στην εθνική αυτή προσπάθεια. Είναι ολοφάνερο ότι δεν πρόκειται απλά και μόνο για τη συγκέντρωση των χρημάτων – για τούτο άλλωστε και οι «γνωστοί άγνωστοι» πολεμούν την ταινία. Πρόκειται κυρίως για την προσπάθεια όλων μας να αποδείξουμε πρώτα στους εαυτούς μας και μετά στον κόσμο ολόκληρο, ότι ο Ελληνισμός δεν έχει οριστικά χαθεί, όπως ο Μέττερνιχ και οι εχθροί του Καποδίστρια υποστήριζαν. Να αποδείξουμε ότι το μήνυμα του Καποδίστρια παραμένει ζωντανό στις μέρες μας και ότι για μια ακόμα φορά ο Ελληνισμός μπορεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες του.

Η προσπάθεια αυτή:

1) Είναι εθελοντική σε όλες τις βαθμίδες – από τον σκηνοθέτη μέχρι και όλους μας.

2) Τα χρήματα του καθενός σας, είτε με το σύστημα gogetfunding είτε απευθείας, κατατίθενται στον λογαριασμό της ταινίας στην Εθνική Τράπεζα, χωρίς καμία διαμεσολάβηση από κανένα. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι εδώ GR 140 110 1780 0000 1780 0970 984 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΜ (για την ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ), (Για κατοίκους εξωτερικού BIC/SWIFT ETHNGRAA)

3) Εάν υπάρξει περίσσευμα (στόχος μας είναι το υπολειπόμενο $1.5 εκατομμύριο από τον προϋπολογισμό της ταινίας) αλλά και τα κέρδη από την προβολή της ταινίας θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο εθνικό σκοπό.

Για να βοηθήσετε οικονομικά την ταινία «Καποδίστριας» συνδεθείτε εδώ στην ιστοσελίδα www.kapodistriasmovie.com.

Σύλλογοι και οργανισμοί που θα επιθυμούσαν να συνεισφέρουν μπορούν να δουν το ειδικό πακέτο για χορηγούς εδώ…KAPODISTRIAS SPONSORS’ PACKAGE.

Ο Ελληνισμός δεν έσβησε, «ανθεί και φέρει κι άλλον»…

Με τη ταινία “Καποδίστριας” γράφουμε ιστορία όλοι μαζί…

Βασίλης Ματαράγκας, Ηellenic American National Council – HANC

Ηλίας Κάτσος, Eastern Mediterranean Business Culture Alliance – EMBCA

Κώστας Βαγγελάτος, World Federation Of Cephalonian and Ithacian Societies, «Odysseus»

Νίκος Αλισσανδράτος, «Kefalos» Cefalonian Society Of America

Νίκος Μπάρδης, Ionian Cultural Federation

Θεόδωρος Παυλάκος, Πρ. Πρόεδρος της Παλλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά, Οργανισμός «Γνώθι Σαυτόν»

Στέλιος Τάτσης, Πρ. Πρόεδρος «Παγχιακή ΚΟΡΑΗΣ»

Κώστας Καντζόγλου, παραγωγός, Globe Entertainment, Οργανισμός «Γνώθι Σαυτόν»

Νίκος Σταματάκης, επιχειρηματίας, εκδότης του «Helleniscope», Οργανισμός «Γνώθι Σαυτόν».