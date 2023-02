Μπρους Σπρίνγκστιν: Το «αφεντικό» έγραψε το τραγούδι των τίτλων τέλους για την ταινία «She Came to Me»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έγραψε ένα πρωτότυπο τραγούδι για τη νέα ταινία της Ρεμπέκα Μίλερ «She Came to Me», η οποία θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου αυτή την εβδομάδα.

Το τραγούδι, «Addicted to Romance», γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Σπρίνγκστιν και θα ακουστεί από το κοινό για πρώτη φορά κατά την προβολή της ταινίας στις 16 Φεβρουαρίου, όταν θα παίξει στους τίτλους τέλους. Συζητώντας πώς αποφάσισε να δουλέψει με τον Σπρίνγκστιν, η Μίλερ εξήγησε ότι είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως το «Dancing in the Dark» του «The Boss» ως μέρος της τελευταίας της ταινίας «Maggie’s Plan», στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Γκρέτα Γκέργουιγκ, Ίθαν Χοκ και Τζούλιαν Μουρ. «Μου αρέσει πολύ η μουσική του Μπρους.



Για το τέλος του “She Came to Me”, θέλαμε ένα πρωτότυπο τραγούδι», είπε η Μίλερ. «Είχα μια κρυφή επιθυμία να το κάνει ο Μπρους, αλλά ντρεπόμουν να το ζητήσω γιατί ένιωθα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απίθανο. Ο [συνθέτης] Μπράϊς Ντέσνερ με ενθάρρυνε να ρωτήσω – ήταν σίγουρος ότι ο Μπρους θα αγαπούσε την ταινία, οπότε τον πλησίασα. Ο Μπρους και η σύζυγός του Πάτι Σκάιαλφα αποφάσισαν να παρακολουθήσουν την ταινία και, προς μεγάλη μου χαρά, και οι δύο τη λάτρεψαν!

Ο Μπρους είπε ότι θα χρειαζόταν μερικές μέρες για να δει αν του έρθει κάτι για ένα τραγούδι. Ως εκ θαύματος, το “Addicted to Romance” ήταν το αποτέλεσμα. Λέει ότι εμπνεύστηκε από την ταινία, κάτι που είναι μεγάλη τιμή για μένα» πρόσθεσε.