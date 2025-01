Πέθανε ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο Ντέιβιντ Λιντς. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτησή της στο facebook.

«Με μεγάλη μας λύπη εμείς, ως οικογένεια, ανακοινώνουμε τον θάνατο του ανθρώπου και καλλιτέχνη, του Ντέιβιντ Λιντς» ανέφερε η ανακοίνωση στη σελίδα του σκηνοθέτη στο Facebook. «Υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στον κόσμο τώρα που δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά, όπως θα έλεγε ο ίδιος, «να κοιτάς το ντόνατ, όχι την τρύπα».

Ο Λιντς είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό πως είχε διαγνωστεί με εμφύσημα και πιθανότατα δεν θα μπορούσε να ξανασκηνοθετήσει. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης άφησε εποχή για τον ιδιαίτερο τρόπο κινηματογράφησης, στην οποία συνταίριαζε τον τρόμο, το μυστήριο, το νουάρ, το ονειρικό στοιχείο και τον σουρεαλισμό. Στις ταινίες του βασικός άξονας ήταν η αποδόμηση της αμερικανικότητας.

Ο Ντέιβιντ Λιντς γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1946 στην πόλη Μιζούλα της πολιτείας Μοντάνα. Ο πατέρας του ήταν δασονόμος με συχνές μετακινήσεις κατά την διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Παρά τις αρχικές του φιλοδοξίες να γίνει ζωγράφος με την εγγραφή του στην Σχολή Καλών Τεχνών τελικά εγκατέλειψε το όνειρο και το 1970, γράφτηκε στο Κέντρο Ανωτέρων Κινηματογραφικών Σπουδών του Αμερικανικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου (AFI).

Η πρώτη του ταινία μικρού μήκους, το «Six men getting sick» (1967) ακολούθησαν άλλες ταινίες μικρού μήκους. To 1977 κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του, το «Eraserhaed» το οποίο έγινε καλτ και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του «Sight and sound» με τις 250 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Το 1980 κυκλοφόρησε η δεύτερη ταινία του, το «The Elephant Man» μια βιογραφική ταινία για τον άνθρωπο-ελέφαντα που έζησε τον 19ο αιώνα, η οποία έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Το 1990 σκηνοθέτησε την μαύρη κωμωδία «Ατίθαση Καρδιά» (Wild at Heart), με πρωταγωνιστές τον Νίκολας Κέιτζ και την Λόρα Ντερν, που υποδύονται ένα ερωτευμένο ζευγάρι, που ξεκινάει μια εφιαλτική περιπλάνηση στο Τέξας. Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών τον ίδιο χρόνο.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας σκηνοθέτησε την ταινία μυστηρίου «Χαμένη Λεωφόρος» (Lost Highway, 1997) και την ταινία δρόμου «The Straight Story» (1999) με ήρωα έναν γηραιό κύριο που με όχημα το χορτοκοπτικό του μηχάνημα διανύει εκατοντάδες μίλια για να συναντήσει τον αδελφό του.

Την νέα χιλιετία η κινηματογραφική του συνεισφορά εντοπίζεται σε δύο ταινίες. Στο σουρεαλιστικό θρίλερ «Μαλχόλαντ Ντράιβ» («Mulholland Drive», 2001), που εκτυλίσσεται στο Χόλυγουντ και κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών και υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ίδια κατηγορία, καθώς και στην ταινία μυστηρίου «Inland Empire» (2006).