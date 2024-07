Ο κίνδυνος της κατάθλιψης φαίνεται να μειώνεται με την αυξημένη κατανάλωση καφέ και καφεΐνης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. Η κατάθλιψη επηρεάζει περίπου το 15% των ενηλίκων σε χώρες υψηλού εισοδήματος και ένα αυξημένο ποσοστό της έρευνας δείχνει ότι συνδέεται με διάφορους τρόπους ζωής και διατροφικούς παράγοντες.