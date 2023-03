Όσκαρ 2023: 10+1 facts για τις φετινές υποψήφιες ταινίες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα φετινά βραβεία Όσκαρ, σε μια κούρσα που είχε αρκετές ανατροπές και αναπάντεχες υποψηφιότητες.

Η φετινή, 95η Τελετή Απονομής των Βραβείων Οσκαρ, πραγματοποιείται την Κυριακή 12 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας) στο Dolby Theater του Λος Αντζελες.

Αλλά μέχρι να μάθουμε τους μεγάλους νικητές, το BBC συνοψίζει 10+1 facts:

1. Η ταινία «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» έχει ήδη κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Απλά πριν από περίπου 100 χρόνια. Το 1930 κέρδισε το μεγάλο βραβείο τηςε Ακαδημίας η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, σε σκηνοθεσίας Λιούις Μάιλστοουν. Έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Έχουμε, με τις ταινίες «Ανταρσία του Μπάουντι» (Mutiny on the Bounty- 1935 και 1962) και το «West Side Story» (1961 και 2021).

2. Η μέση διάρκεια των ταινιών που είναι υποψήφιες στην κατηγορίας Καλύτερης Ταινίας είναι… 144 λεπτά.

Τη μικρότερη διάρκεια έχει η ταινία «Women Talking» (104 λεπτά), ενώ στο άλλο άκρο βρίσκουμε την ταινί «τAvatar: The Way of Water» (192 λεπτά).

3. Ένα σκηνοθετικό δίδυμο μπήκε σε ένα κλαμπ για λίγους.

Οι Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ είναι υποψήφιοι για την από κοινού σκηνοθεσία της ταινίας «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All At Once). Πρόκειται μόλις για την Πέμπτη φορά που η κοινή δουλειά δύο σκηνοθετών καταλήγει να διεκδικεί το μεγάλο βραβείο της Ακαδημίας.

Οι προηγούμενες τέσσερις φορές:

Ρόμπερτ Γουάιζ και Τζερόμ Ρόμπινς για την ταινία «West Side Story»

Γουόρεν Μπίτι και Μπακ Χένρι για την ταινία «Ας Περιμένει ο Παράδεισος»

Τζόελ και Ίθαν Κοέν για την ταινία «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους»

Τζόελ και Ίθαν Κοέν για την ταινία «Αληθινό θράσος»

4. Ο Τζουντ Χιρς έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας μεταξύ των υποψηφιοτήτων του

Ο ηθοποιός από το καστ της ταινίας «The Fabelmans» προτάθηκε για Όσκαρ στην κατηγορία του Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου τον Ιανουάριο. Η υποψηφιότητά του ήρθε 41 χρόνια και 341 ημέρες μετά την υποψηφιότητά του για την ταινία «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» (Ordinary People), το 1980.

5. Τα δύο φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου υποδύονται ρόλους που αρχικά προβλεπόταν να είναι ανδρικοί.

Ο ρόλος της Μισέλ Γεό στην ταινία «Τα Πάντα Όλα» είχε αρχικά προταθεί στον… Τσάκι Τσαν. Αντίστοιχα, ανδρικής έμπνευσης ήταν αρχική ο ρόλος που υποδύεται η Κέιτ Μπλάνσετ στην ταινία «Tár».

6. Στην ταινία «Women Talking» πρωταγωνιστούν δύο ηθοποιοί με κοινό «τατουάζ»

Ο λόγος για τις Ρούνι Μάρα και Κλερ Φόι, οι οποίος έπαιξαν τον ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο σε δύο διαφορετικές εκδοχές του «The Girl With The Dragon Tattoo».

Η αγγλόφωνη μεταφορά του μυθιστορήματος των μπεστ-σέλερ του Στιγκ Λάρσον το 2011 είχε τη Ρούνι Μάρα στον κεντρικό ρόλο. Επτά χρόνια αργότερα, η Κλερ Φόι ανέλαβε τον ίδιο ρόλο στο «The Girl in the Spider’s Web», το τέταρτο μυθιστόρημα της σειράς, το οποίο γράφτηκε από τον Ντάβιντ Λάγκερκραντζ μετά τον θάνατο του Larsson.

7. Η Άντζελα Μπάσετ είναι το πρώτο άτομο που προτάθηκε για Όσκαρ σε κατηγορίας ερμηνείας σε ταινία της Marvel.

Υποδύεται τη βασίλισσα Ραμόντα στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» και είναι υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

8. Στην ταινία «EO» βρέπουμε έξι διαφορετικά γαϊδούρια.

Τα ονόματά τους είναι Ρόκο, Μαριέττα, Τάκο, Χόλα, Μελά και Έτορε.

Η πολωνική ταινία διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

9. Από το 1976 και την ταινία «Network», καμία ταινία δεν έχει κερδίσει τρία βραβεία ερμηνείας.

Αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει φέτος αν το «Τα Πάντα Όλα» καταφέρει να κερδίσει τα Όσκαρ για τους: Μισέλ Γεό (υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου), Τζέιμι Λι Κέρτις (υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου) και Κε Χούι Κουάν (υποψήφιος για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου) που κέρδισαν επίσης στα SAG Awards.

Άλλωστε οι πιθανότητες αυξάνονται, δεδομένου ότι και η Στέφανι Xσου είναι υποψήφια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου.

10. Δύο ταινίες έχουν τέσσερις υποψηφιότητες στις κατηγορίες ερμηνείας.

Η ταινία «Τα Πάντα Όλα»:

Μισέλ Γεό-υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου,

Τζέιμι Λι Κέρτις-υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου,

Στέφανι Xσου-υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, και

Κε Χούι Κουάν- υποψήφιος για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου)

και η ταινία «Τα πνεύματα του Ινισέριν»:

Κόλιν Φάρελ- υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου,

Μπρένταν Γκλίσον – υποψήφιος για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου,

Μπάρι Κέογκαν- υποψήφιος για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, και

Κέρι Κόντον υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Αυτό έχουμε να το δούμε 45 χρόνια. Η τελευταία φορά που δύο ταινίες κέρδισαν τέσσερις υποψηφιότητες ερμηνείας ήταν το 1978, με τις ταινίες «Τζούλια» και «Η κρίσιμη καμπή».

11. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος είναι ο 90χρονος Τζον Γουίλιαμς.

Ο συνθέτης, ο οποίος έγραψε τη μουσική για την ταινία «The Fabelmans» έσπασε το ρεκόρ την σκηνοθέτιδας Ανιές Βαρντά, η οποία ήταν 89 ετών όταν βρέθηκε υποψήφια το 2018.

Μάλιστα, μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων ο Γουίλιαμς έγινε 91 ετών.

Πάντως ο Γουίλιαμς έχει άλλο ένα ρεκόρ. Έχει συγκεντρώσει συνολικά 53 υποψηφιότητες για Όσκαρ καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, γεγονός που τον καθιστά τον άνθρωπο εν ζωή με τις περισσότερες υποψηφιότητες, και μόλις έξι λιγότερες από το ρεκόρ των συνολικά 59 που έχει ο Γουόλτ Ντίσνεϊ.