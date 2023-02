Το Pelagos σας δίνει 3 λόγους να το επισκεφτείτε μέσα στον Φεβρουάριο

Μόλις λίγα χιλιόμετρα από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και με θέα στον μαγευτικό Σαρωνικό, το Pelagos είναι μια γαστρονομική στάση που πρέπει να κάνετε αυτή την εποχή για πολλούς λόγους. Εμείς σας δίνουμε 3 από αυτούς.λλούς λόγους. Εμείς σας δίνουμε 3 από αυτούς.

Η επιστροφή του Friends of Pelagos

Στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2023, το δημοφιλές concept Friends of Pelagos επιστρέφει, με τον σεφ Luca Piscazzi να ξανασμίγει με τον γάλλο μαέστρο της κουζίνας, Maxime Gilbert, του εστιατορίου Écriture στο Χονγκ Κονγκ, για μια απολαυστική γαστρονομική συνεργασία μεταξύ των δύο πρώην συναδέλφων. Έχοντας διακριθεί ως «Σεφ της Χρονιάς» από την South China Morning Post για το 2021-2022, ο Gilbert είχε συνεργαστεί με τον Piscazzi στο βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin εστιατόριο Amber του ξενοδοχείου The Landmark Mandarin Oriental, στο Χονγκ Κονγκ. Στη συνέχεια, ίδρυσε το εστιατόριο Écriture στο Χονγκ Κονγκ: ένα γαλλικό εστιατόριο-φαινόμενο εκλεκτής εστίασης που έλαβε δύο αστέρια Michelin στους πρώτους οκτώ μήνες λειτουργίας του.