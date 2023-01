Ταξίδι στα καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου για το 2023

Βαρκελώνη, Sónar, 15-17/6

Το Sónar είναι μια γιορτή δημιουργίας όσον αφορά την ηλεκτρονική μουσική και την τεχνολογία, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να παρακολουθήσετε συνέδρια τεχνολογίας Sónar+D και το βράδυ να απολαύσετε DJ sets. To 2023, μάλιστα, σηματοδοτεί τα 30 χρόνια του φεστιβάλ, με ονόματα όπως Peggy Gou, Honey Dijon, the Blessed Madonna, αλλά και Laurent Garnier και Ritchie Hawtin από τα παλιά στο Line-up. Σημειώστε ότι το Sonar by Day πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο Fira Montjuïc, με πιο κοντινό σταθμό μετρό τον Espanya, και το Sónar by Night λαμβάνει χώρα στο Fira Gran Via L’Hospitalet, με κοντινότερο σταθμό μετρό τον Fira.