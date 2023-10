L’Oreal Hellas: Στο διεθνές πρόγραμμα βιωσιμότητας της γαλλικής πολυεθνικής εταιρείας καλλυντικών 

Στο παγκόσμιο πρόγραμμα L’Oréal for the Future εντάσσεται η L’Oreal Hellas αποδεικνύοντας το θετικό της αντίκτυπο τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία. Σύμφωνα με τη κ. Alessandra Delfini, Γενική Διευθύντρια της L’Oréal Hellas, η οποία ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία της ελληνικής εταιρείας, «όραμα μας στην L’Oréal είναι να επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας προς ένα μοντέλο λειτουργίας που σέβεται τα όρια του πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, στη L’Oréal Hellas, συμβάλλουμε δυναμικά στους στόχους του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future, με ένα σταθερό και συνεπές πλάνο δράσεων».

Στο πλαίσιο των πράσινων συμφωνιών της για την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού της οικοσυστήματος, η L’Oréal Hellas έχει εγκαινιάσει πιλοτικό πρόγραμμα επιστροφής άδειων συσκευασιών σε 18 από τις μάρκες της σε συνεργασία με τα Hondos Center, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την εταιρεία ανακύκλωσης WATT.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η δέσμευση των καταναλωτών στη βιωσιμότητα και συγκεκριμένα στην ανακύκλωση.

Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα “Pharmacies for the Future” με μια σειρά δράσεων που οδηγούν

Βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές βασιζόμενοι σε στοιχεία για τα προϊόντα της, μέσω του Εργαλείου Σήμανσης Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού αντικτύπου των προϊόντων.

Επιπλέον στην Ελλάδα όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν ήδη με ανανεώσιμη ενέργεια έναντι στόχου για 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2025, ενώ σκοπός του προγράμματος είναι και η μείωση κατά 50% του CO2 κατά τη μεταφορά των προϊόντων. Σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης νερού στην Ελλάδα, έχουν εγκατασταθεί επιπλέον εξαρτήματα και αυτοματισμοί στα δίκτυά της εταιρείας.

Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, ο στόχος του ομίλου είναι μέχρι το 2030 το 100% των εγκαταστάσεων να έχουν θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα της αντίστοιχης περιοχής.

Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις της L’Oréal Hellas το 2022 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 186,78 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 9,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 30,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 13,71 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης αυξήθηκε κατά 15,8% στα 19,82 εκατ. ευρώ από 17,12 εκατ. ευρώ το 2021. Για το 2023 η εταιρεία αναμένει διψήφια ανάπτυξη τζίρου σε αξία.