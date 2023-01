Softone: Συνεργασία με webhotelier για τη μηχανογράφηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία διάθεσης ξενοδοχειακών λύσεων webhotelier|primalres, ανακοίνωσε ο όμιλος Softone.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία θα εστιάσει στην προώθηση του Hotelizer Cloud PMS μέσα από το δίκτυο συνεργατών της Softone και θα καλύπτει τις αγορές της Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Η σύμπραξη των δυο εταιρειών, η διασύνδεση και η από κοινού προώθηση των λύσεων τους, θα καλύψει τις πλήρεις ανάγκες μηχανογράφησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις πιο σύγχρονες και δόκιμες λύσεις, από την ηλεκτρονική διανομή, τη διαχείριση κρατήσεων και τη λειτουργία του front-desk έως την πλήρη υποστήριξη των back-office διαδικασιών.

Το Hotelizer Cloud PMS της webhotelier|primalres είναι ένα νέο, αμιγώς ελληνικό, καινοτόμο σύστημα διαχείρισης καταλυμάτων (Property Management System) που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής και -μέσα από ένα ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον- καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες κάθε ξενοδοχείου, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ως μέρος της οικογένειας εφαρμογών του Ομίλου webhotelier|primalres, είναι αυτόματα διασυνδεδεμένο και πλήρως συμβατό με τις εφαρμογές primalRES channel manager και WebHotelier booking engine, ενεργοποιείται εύκολα και είναι άμεσα έτοιμο για χρήση.

Μέσα από τη διασύνδεση του Hotelizer Cloud PMS με λύσεις του ομίλου Softeone όπως το Soft1 Cloud ERP, η λογιστική σουίτα PBS ONE, η υπηρεσία EINVOICING και η λύση ταμείου λιανικής GO Retail on Cloud, κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις πτυχές της εμπορικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων του κυκλώματος food & beverage και απαιτήσεων ταμείων λιανικής) καθώς και τη διαχείριση λογιστηρίου και μισθοδοσίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα την έκδοση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων και την κάλυψη απαιτήσεων όπως τα myDATA και η ψηφιακή κάρτα εργασίας.