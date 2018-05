TOTAL QUARTZ με τεχνολογία Age Resistance Technology (ART): Διατηρήστε τον κινητήρα σας καινούργιο για περισσότερο

TOTAL QUARTZ, τα πιο επιτυχημένα λιπαντικά στον τομέα των λιπαντικών οχημάτων έχοντας κερδίσει πολλαπλούς παγκόσμιους τίτλους από το 1968, τώρα έρχονται με την τεχνολογία ART (Age Resistance Technology), μια νέα τεχνολογία που φτάνει την προστασία του κινητήρα στην τελειότητα.

Σήμερα, η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, με το σχεδιασμό ταχύτερων και ταυτόχρονα αποδοτικότερων και οικολογικότερων κινητήρων. Οι απαιτήσεις στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι σημερινοί κινητήρες των επιβατικών οχημάτων είναι μεγάλες, παράλληλα όμως το μέγεθός τους μειώνεται και τα περιβαλλοντικά όρια εκπομπής ρύπων γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πιέσεις, προκαλώντας ταχύτερη υποβάθμιση των ιδιοτήτων του λιπαντικού.

Μετά από 15,000 ώρες έρευνας και δοκιμών, η λύση δόθηκε από το R&D της Τotal! H τεχνολογία αιχμής Age Resistance Technology (ΑRT) επιδρά στα μόρια του λιπαντικού για να παρέχει την απόλυτη προστασία στον κινητήρα.

Γιατί να επιλέξετε λοιπόν Total Quartz με τεχνολογία ART;

Βέλτιστη απόδοση για τον κινητήρα

Τα λιπαντικά TOTAL QUARTZ με τεχνολογία ART ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων του λιπαντικού για την βέλτιστη αντοχή του φίλμ λίπανσης ώστε να παρέχει καλύτερη προστασία από την μηχανική φθορά σε ακραίες, χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες και φορτίσεις. Ακόμα ενισχύεται η αντοχή του λιπαντικού ενάντια στην οξείδωση του και τη συσσώρευση λάσπης, βοηθώντας τον κινητήρα σας να παραμείνει καινούργιος για περισσότερο.

Καλύτερη προστασία σε ακραίες θερμοκρασίες

Τα λιπαντικά TOTAL QUARTZ παρέχουν βελτιωμένη προστασία για τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας, ακόμα και σε ακραίες, χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.

Αυξημένη οικονομία καυσίμου κατά 4% *

Η ελαττωμένη τριβή μεταξύ των κινούμενων μερών ενός κινητήρα πετυχαίνει την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς λιγότερες εκπομπές ρύπων.

* Όπως μετρήθηκε για το TOTAL QUARTZ INEΟ DYNAMICS 0W-20 με επίσημη βιομηχανική δοκιμή.

Η τεχνολογία Age Resistance Technology μπορεί να μεταμορφώσει την οδηγική σας εμπειρία , και να μειώσει το κόστος συντήρησης του οχήματός σας, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετική καθαριότητα και προστασία στον κινητήρα .έναν πιο καθαρό και προστατευμένο κινητήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη σελίδα μας: https://bit.ly/2rrNCML

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30

Λιπαντικό νέας γενιάς, τεχνολογίας Low SAPS, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις τελευταίες τεχνικές απαιτήσεις του ομίλου VAG. Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης προϊόν, που βελτιώνει τη λειτουργία των αντιρρυπαντικών συστημάτων, όπως του φίλτρου σωματιδίων και εξασφαλίζει την τέλεια προστασία του κινητήρα. Κατάλληλο για κινητήρες Audi, Seat, Skoda.

Προδιαγραφές: ACEA C3, VOLKSWAGEN: 504.00/507.00, BMW: LL-04, MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.51/MB-229.31, PORSCHE: C30

QUARTZ INEO MC3 5W30

Προϊόν συνθετικής τεχνολογίας, εγκεκριμένο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές των Γερμανών κατασκευαστών Mercedes και BMW. Καλύπτει επίσης τις τεχνικές απαιτήσεις των τελευταίων μοντέλων Opel, Chevrolet, Hyundai και Kia.

Προδιαγραφές: ACEA: C3, API: SN/CF, MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.52 (backward compatible MB-Approval 229.51 and MB-Approval 229.31), BMW: LL-04, HYUNDAI-KIA: Εγκεκριμένο από την Hyundai Kia και συνιστάται στο after sales service, GENERAL MOTORS: Official Dexos 2™ license: GB2C0301070. Iκανοποιεί τις τελευταίες τεχνικές απαιτήσεις των κινητήρων GM (Opel, Vauxhall,Chevrolet), CHRYSLER: MS-11106 (level)

Σχετικά με τον όμιλο TOTAL

Η TOTAL είναι μια παγκόσμια εταιρεία παραγωγής και παροχής ενέργειας, μια κορυφαία πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου και ένας σημαντικός παράγοντας στις ενέργειες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι 98,000 εργαζόμενοί της δεσμεύονται στο να παρέχουν ενέργεια που είναι ασφαλέστερη, καθαρότερη, πιο αποτελεσματική, καινοτόμα και προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει επικεντρωθεί στην εξασφάλιση ότι οι λειτουργίες της σε περισσότερες από 130 χώρες παγκοσμίως προσφέρουν με συνέπεια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

www.total.com

Σχετικά με την TOTAL LUBRICANTS

Η Total Lubricants είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής και έμπορος λαδιών κινητήρων και λιπαντικών. Διαθέτει 41 μονάδες παραγωγής παγκοσμίως και περισσότερους από 5.800 εργαζόμενους σε 150 χώρες. Προσφέρει καινοτόμα, αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από περισσότερους από 130 ερευνητές στο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξής της. Η Total Lubricants είναι o συνεργάτης της επιλογής σας για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία και τη ναυτιλία.

lubricants.total.com

elf.com

Σχετικά με την ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ

Η ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, είναι θυγατρική της Total, για τον κλάδο Marketing and Services, για την Ελλάδα και Αλβανία, ΠΓΔΜ, Μάλτα, Κύπρο, Γεωργία και Αρμενία. Το εύρος των δραστηριοτήτων μας εστιάζεται στον εφοδιασμό της αγοράς με λιπαντικά και ψυκτικά υγρά για την αυτοκίνηση, την βιομηχανία, τα μηχανήματα έργων και την αγροτική οικονομία και με χημικά για την αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, στοχεύοντας στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στη βελτίωση της απόδοσης και την εξασφάλιση της μακροζωίας τους εξοπλισμού.

www.total.gr

www.facebook.com/totalhellas