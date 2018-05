«Θησέας», Spica και EnVision: Τρεις νέες υποψήφιες διαστημικές αποστολές από τον ΕΟΔ

Μία έρευνα υψηλής ενέργειας πάνω στο πρώιμο σύμπαν, ένα τηλεσκόπιο υπερύθρων για τη μελέτη της δημιουργίας των άστρων, των πλανητών και των γαλαξιών και ένα σκάφος που προορίζεται να τεθεί σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη είναι τρεις νέες διαστημικές αποστολές που εξετάζει ο ΕΟΔ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος- ESA) για την πέμπτη μεσαίας κλίμακας αποστολή του, στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος Cosmic Vision, με εκτιμώμενη εκτόξευση το 2032.

Αναλυτικότερα, οι τρεις υποψήφιοι είναι o «Θησέας» (Transient High Energy Sky and Early Universe Surveyor- Theseus), το Spica (SPace Infrared telescope for Cosmology and Astrophysics) και το EnVision, με στόχο την Αφροδίτη. Επιλέχθηκαν από ένα σύνολο 25 προτάσεων που υποβλήθηκαν από την επιστημονική κοινότητα, και θα εξεταστούν παράλληλα, με την τελική απόφαση να αναμένεται το 2021.

ESA

Ο «Θησέας» θα έχει ως αποστολή την παρακολούθηση και μελέτη παροδικών φαινομένων στο σύμπαν υψηλής ενέργειας, σε όλο τον ουρανό και στο σύνολο της κοσμικής ιστορίας. Ειδικότερα, «υπόσχεται» να πραγματοποιήσει μια καταγραφή όλων των εκλάμψεων ακτίνων γάμμα από το πρώτο δισεκατομμύριο έτη του σύμπαντος, με σκοπό την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για τον κύκλο ζωής των πρώτων άστρων. Επίσης, θα βοηθήσει στην περαιτέρω μελέτη των βαρυτικών κυμάτων.

Το Spica είναι ένα κοινό πρόγραμμα Ευρώπης- Ιαπωνίας που θα βοηθήσει στην κατανόηση της προέλευσης και του σχηματισμού των γαλαξιών, των πλανητών και της ζωής, μέσω μιας εκτενούς έρευνας στο υπέρυθρο φάσμα. Το τηλεσκόπιο αυτό θα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες στον τομέα του από Spitzer της NASA και το Herschel του ΕΟΔ, ενώ θα ενισχύσει τις δυνατότητες και άλλων μεγάλων, επίγειων τηλεσκοπίων.

ESA

Όσον αφορά στο EnVision, αποτελεί μια φιλόδοξη αποστολή στην Αφροδίτη- έναν πλανήτη που θεωρείται αρκετά «συγγενικός» της Γης, και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή, παρά τα κοινά χαρακτηριστικά τους, εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά- στα ίχνη του επιτυχημένου Venus Express. Το EnVision, με τη συνεργασία της NASA, θα μελετήσει τη φύση και την κατάσταση της γεωλογικής δραστηριότητας στην Αφροδίτη, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι διαφορετικές εξελικτικές πορείες των δύο πλανητών. Το σκάφος θα χαρτογραφήσει την επιφάνεια και θα παρέχει λεπτομερείς εικόνες μέσω ραντάρ, δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες.