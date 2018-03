Bon Jovi: Το ιστορικό συγκρότημα επέστρεψε στην κορυφή των πωλήσεων στις ΗΠΑ

To συγκρότημα των Bon Jovi επέστρεψε στην κορυφή της κατάταξης για τις πωλήσεις δίσκων στις ΗΠΑ, χάρη σε μια προσφορά του για το τελευταίο τους CD. Πρόκειται για ένα θρίαμβο σε μια μουσική εποχή που κυριαρχείται από την ακρόαση μέσω streaming.

Το «This House Is Not For Sale» (2016), το 13ο στούντιο άλμπουμ του glam metal συγκροτήματος, πωλήθηκε σε 120.000 αντίτυπα την εβδoμάδα που τελείωσε την περασμένη Πέμπτη, «σχεδόν στο σύνολό τους» σε μορφή CD, όπως αποκάλυψε το ινστιτούτο Nielsen Μusic.

Ο Jon Bon Jovi και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος είδαν τις πωλήσεις του τελευταίου τους άλμπουμ στα ύψη, μετά την προσφορά που έκαναν προς τους θαυμαστές τους ότι με την αγορά ενός εισιτηρίου για συναυλία τους θα λάβουν ταυτόχρονα, ταχυδρομικώς, ένα CD του άλμπουμ αυτού που κυκλοφόρησε το 2016. Στους 375.000 ενδιαφερόμενους που αγόρασαν εισιτήριο για τη συναυλία, 120.000 «αγόρασαν» με τον τρόπο αυτό το άλμπουμ.

Μια πρωτότυπη επιτυχία για τις πωλήσεις ενός άλμπουμ που εκδόθηκε σε μορφή CD σε μια εποχή όπου αυτό το αντικείμενο εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως κάτι παράξενο και που οι εταιρείες στρέφουν την προσοχή τους στην ακρόαση μουσικής μέσω υπηρεσιών συνεχούς ροής, κατά παραγγελία.

Το Billboard 200, η εβδομαδιαία κατάταξη των 200 καλύτερων πωλήσεων άλμπουμ στις ΗΠΑ, συνυπολογίζει και τις ακροάσεις μέσω streaming.

Με την επιτυχία των πωλήσεων του «This House Is Not For Sale», οι Bon Jovi περνούν μπροστά από το σάουντρακ της ταινίας «Black Panther», το οποίο υπογράφει ο ράπερ Kendrick Lamar.

Τον Απρίλιο, το διάσημο συγκρότημα θα ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, στο πάνθεον της ροκ.

naftemporiki.gr