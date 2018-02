Η Google εκσυγχρονίζει το email: Τι φέρνει η τεχνολογία ΑΜΡ

Σημαντική ανανέωση συνιστά για το Gmail της Google και τον χώρο του email γενικότερα η αξιοποίηση της τεχνολογίας AMP (Accelerated Mobile Pages) για τους σκοπούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο επίσημο blog του Gmail από τον Αακάς Σάχνεϊ, product manager του Gmail, η συγκεκριμένη τεχνολογία (open-source framework) χρησιμοποιείται εδώ και μερικά χρόνια για το ταχύτερο φόρτωμα των σελίδων σε φορητές συσκευές. «Άρχισε σαν μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους εκδότες, αλλά, καθώς οι δυνατότητές του επεκτείνονται με το πέρασμα του καιρού, είναι τώρα ένας από τους καλύτερους τρόπους δημιουργίας πλούσιων ιστοσελίδων. Με αυτό ήρθε η ευκαιρία εκμοντερνισμού ενός από τα πιο δημοφιλή μέρη όπου ο κόσμος περνά τον χρόνο του: Το email».

Όπως σημειώνεται, η Google φέρνει τη δύναμη του ΑΜΡ στο email μέσω του Gmail Developer Preview of «ΑΜΡ for Email», ενός νέου χαρακτηριστικού που θα επιτρέπει στους developers για να δημιουργούν πιο διαδραστικές και «ζωντανές» εμπειρίες email. «Για παράδειγμα, φανταστείτε να μπορούσατε να ολοκληρώσετε εργασίες απευθείας στο email. Με το AMP for Email, θα είστε σε θέση να προβείτε γρήγορα σε ενέργειες όπως την υποβολή ενός RSVP σε ένα event, τον προγραμματισμό ενός ραντεβού, ή τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου απευθείας από το μήνυμα email».

Επίσης, το AMP for Email υπόσχεται και emails τα οποία ανανεώνονται αυτόματα, λαμβάνοντας νέες πληροφορίες: Από τη στιγμή που πολλοί βασίζονται στο email για πληροφορίες σχετικά με πτήσεις, events, ειδήσεις, αγορές κλπ, το AMP for Email «θα καθιστά δυνατό η πληροφορία να ανανεώνεται εύκολα, έτσι ώστε τα emails να μην “παλιώνουν” και το περιεχόμενό τους να είναι ακριβές όταν τα κοιτά ένας χρήστης».

Όπως σημειώνει ο Σάχνεϊ, ήδη εταιρείες όπως το Pinterest, το Booking.com και το Doodle ετοιμάζουν νέες εμπειρίες για τα κοινά τους χρησιμοποιώντας το AMP for Email.

«Το AMP for Email είναι διαθέσιμο και έχουμε σχέδια για υποστήριξη στο Gmail αργότερα μέσα στο έτος» γράφει σχετικά, συμπληρώνοντας πως «ανοίγουμε νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το κοινό για τις εταιρείες, και ανυπομονούμε να δούμε τι θα φτιάξουν οι developers».