Ο Sting στην Αθήνα για δύο συναυλίες

O αγαπημένος του ελληνικού κοινού Sting θα επισκεφθεί την Αθήνα τον ερχόμενο Ιούνιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Ιουνίου 2018, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Συνθέτης, τραγουδιστής-στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής, ο Sting γεννήθηκε στο Newcastle της Αγγλίας, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο το 1977 και δημιουργήσει τους «The Police» με τους Stewart Copeland και Andy Summers.





Μέλος του Songwriters Hall of Fame, έχει κερδίσει τα βραβεία Kennedy Center Honors, The American Music Award of Merit και πιο πρόσφατα, το The Polar Music Prize. Το τελευταίο του άλμπουμ, «57th & 9th», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016. Ακολούθησε η ομώνυμη περιοδεία με συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, Ασία, Λατινική Αμερική και Ευρώπη.

Προπώληση εισιτηρίων: www.tickethouse.gr

Η προπώληση θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν σύντομα.

naftemporiki.gr