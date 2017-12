Tina Turner: Η θρυλική «γιαγιά της ροκ» συνεχίζει την αυτοβιογραφία της

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, χορεύτρια και συγγραφέας Tina Turner, η «γιαγιά της ροκ» όπως την αποκαλούν, ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα και τη συνέχεια των απομνημονευμάτων της, που είχαν κυκλοφορήσει το 1986 με τίτλο «I, Tina» (Εγώ, η Τίνα).

Την ανακοίνωση έκανε ο εκδοτικός Οίκος Atria. Το νέο βιβλίο θα ονομάζεται «Tina Turner: My Love Story» (Τίνα Τέρνερ: Η δική μου ιστορία αγάπης) και θα κυκλοφορήσει τον επόμενο Οκτώβριο, σηματοδοτώντας τα 60 χρόνια τής σταρ στη μουσική.

Η 78χρονη ερμηνεύτρια αναφέρει σε δήλωσή της ότι θα γράψει για όλα, από την εύρεση της αγάπης μέχρι την απειλητική για τη ζωή της ασθένεια από την οποία επιβίωσε και την οποία δεν είχε αποκαλύψει ποτέ.

Το 1962 παντρεύτηκε τον μουσικό Ike Turner και ο γάμος τους έληξε το 1978. Σύμφωνα με όσα έγραψε η Turner στην αυτοβιογραφία της, ο σύζυγός της ήταν βίαιος και την κακοποιούσε συχνά. Το 1985 γνώρισε τον Erwin Bach, τον οποίο παντρεύτηκε το 2013. Την ίδια χρονιά, απέκτησε την ελβετική υπηκοότητα και αποποιήθηκε την αμερικανική.

Η καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50 και στη συνέχεια τραγουδούσε μαζί με τον Ike Turner. Στο τέλος της δεκαετίας ου ’70 ξεκίνησε η σόλο καριέρα της.

Με τη χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή, τα καλλίγραμμα πόδια και τα «ατίθασα» μαλλιά, η Tina Turner είναι ένα σύμβολο της παγκόσμιας μουσικής. Έγινε ευρέως γνωστή και αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Γκράμι, εκ των οποίων τα τρία είναι τιμητικά. Επίσης, έχει εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ και στο St. Louis Walk of Fame. To 2005, τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι. Επιπλέον, η Turner έχει εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και ντοκιμαντέρ

Το προηγούμενο βιβλίο της μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1993 με πρωταγωνίστρια την Angela Bassett στο ρόλο της Turner και τον Laurence Fishburne στον ρόλο του Ike Turner.

