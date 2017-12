Neil Young: «Απεριόριστη πρόσβαση» στο αρχείο του θρυλικού καλλιτέχνη

Ο Καναδός συνθέτης, τραγουδιστής και σκηνοθέτης Neil Young έδωσε στους θαυμαστές του «απεριόριστη πρόσβαση» στο αρχείο του, ακόμη και σε ακυκλοφόρητα άλμπουμ.

Το μουσικό αρχείο του 72χρονου καλλιτέχνη, σχεδόν ό,τι ηχογράφησε σε πέντε δεκαετίες, διατίθεται δωρεάν online, σύμφωνα με το NME.

Στον επίσημο ισότοπο του μουσικού, οι θαυμαστές του έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον σόλο κατάλογό του, καθώς και στα τραγούδια του supergroup, Grosby, Stills, Nash & Young και του φολκ ροκ συγκροτήματος Buffalo Springfield, του οποίου ήταν μέλος.

Ο Young ανακοίνωσε το άνοιγμα του αρχείου με μια επιστολή, στην οποία ανέφερε: «Αναπτύξαμε το αρχείο για να παράσχουμε στους θαυμαστές και τους ιστορικούς απεριόριστη πρόσβαση σε όλη μου τη μουσική και σε ολόκληρο το αρχείο μου, σε μια βολική τοποθεσία».

Ο Neil Young είναι ένας από τους καλύτερους και πιο παραγωγικούς τραγουδιστές-τραγουδοποιούς της εποχής του rock 'n' roll, αλλά και πασίγνωστος για την έναρξη project, τα οποία δεν ολοκλήρωσε. Το 2009, κυκλοφόρησε τον πολυαναμενόμενο πρώτο τόμο των αρχείων του, «The Archives Vol. 1 1963-1972», ένα κουτί 11 δίσκων που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του ’90. Δεν υπάρχει ακόμη καμία λέξη για το πότε ή εάν οι επόμενοι τόμοι θα κυκλοφορήσουν ποτέ.

Εκτός από το σπουδαίο υλικό, στην ψηφιακή βιβλιοθήκη όλα τα άλμπουμ του Γιανγκ, από το «Everybody Knows This Is Nowhere» έως το «Psychedelic Pill» και το πιο πρόσφατο το 39ο με τίτλο «The Visitor» είναι online, όπως επίσης φωτογραφίες, βίντεο και πολλά άλλα.

Ο ιστότοπος διαθέτει εξαιρετικό ήχο, ο οποίος αποτελεί μέρος του σκοπού του: την προώθηση της πλατφόρμας ροής ήχου υψηλής ποιότητας του Γιανγκ, το Xstream.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός ανακοίνωσε ότι το Pono, το οποίο ξεκίνησε ως music player και ηλεκτρονικό κατάστημα μουσικής θα γίνει μια υψηλής ποιότητας υπηρεσία ροής, το Xstream.

Το 2012, είχε εκφράσει ανησυχία για την ποιότητα των MP3 και αργότερα απέσυρε τις λίστες του από διάφορες υπηρεσίες ροής λέγοντας ότι ήταν απογοητευμένος από την χαμηλή ποιότητα: «Δεν χρειάζεται η μουσική μου να υποτιμηθεί από τη χειρότερη ποιότητα στην ιστορία της μετάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διανομή».

naftemporiki.gr