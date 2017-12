Banksy: Ο Βρετανός καλλιτέχνης γιορτάζει τα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ

Για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, ο Βρετανός καλλιτέχνης δρόμου Banksy επέστρεψε στη Βηθλεέμ με μια καινούργια παρέμβαση, από δύο έργα, με τον γενικό τίτλο «The Alternativity».

Όλα αυτά, κοντά στην επινόησή του, το «The Walled Off Hotel», το ξενοδοχείο με «τη χειρότερη θέα στον κόσμο», μιας και βλέπει στο τείχος με το οποίο το Ισραήλ απέκλεισε τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης. Για λόγους ασφαλείας.

Το πρώτο από τα έργα του Banksy είναι τοποθετημένο σε μια θύρα του Καθολικού παρεκκλησίου, γνωστού ως Milk Grotto ή Grotto of Our Lady. Το έργο φέρνει το μήνυμα «Peace on Earth». Καλά νέα για όλους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος -έως ότου διαβάσεις κανείς τα ψιλά γράμματα: Terms and conditions apply, δηλαδή «σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις».

Το δεύτερο έργο του Banksy είναι δύο άγγελοι, φιλοτεχνημένοι με στένσιλ, οι οποίοι κρατούν έναν λοστό και προσπαθούν να διαπεράσουν το τείχος. Το έργο αυτό είχε φιλοτεχνηθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, και ήταν καλυμμένο με ένα πανό, το οποίο ανήγγειλε το γεγονός.

Τον προηγούμενο μήνα, μπροστά από το «The Walled Off Hotel», ο Banksy διοργάνωσε ένα πάρτι για τα 100 χρόνια από τη Διακήρυξη Μπάλφουρ -στις 2 Νοεμβρίου του 1917, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ στέλνει μια επιστολή στον «ηγέτη» της εβραϊκής κοινότητας της Μεγάλης Βρετανίας, λόρδο Ρόθτσιλντ, με την οποία υπόσχεται την εγκαθίδρυση μιας «εβραϊκής πατρίδας» στην Παλαιστίνη, με σεβασμό στα δικαιώματα των λαών που ζουν ήδη στην περιοχή. Του ζητά να τη διαβιβάσει στη Διεθνής Σιωνιστική Ομοσπονδία και ζητά ως αντάλλαγμα να ενθαρρύνει η εβραϊκή κοινότητα τις ΗΠΑ να εισέλθουν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.