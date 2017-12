Ο Ronnie James Dio «επέστρεψε» με ολόγραμμα

O Ronnie James Dio, o Ιταλοαμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης της heavy metal μουσικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2010, επέστρεψε σε παγκόσμια περιοδεία ως ολόγραμμα.

Η περιοδεία με τίτλο «Dio Returns» ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου από την Γερμανία και συγκεκριμένα την πόλη Μπόχουμ.

Το ολόγραμμα του Ronnie ερμήνευσε μαζί με τους Dio, τη μπάντα που σχημάτισε μετά την αποχώρησή του από τους θρυλικούς Black Sabbath, τις επιτυχίες «Rainbow In The Dark», «We Rock», «Neon Nights», «King Of Rock And Roll», «Man On The Silver Mountain», «Heaven And Hell» και «Holy Diver».

Το ολόγραμμα του Ronnie

H περιοδεία «Dio Returns» περιλαμβάνει ζωντανά φωνητικά του Ronnie Dio, υποστηριζόμενα από τη ζωντανή μπάντα του αποτελούμενη από τους Simon Wright (τύμπανα), Craig Goldy (κιθάρα), Scott Warren (πλήκτρα), και Bjorn Englen (μπάσο), αλλά και φίλους του μουσικούς.

Ο βετεράνος της heavy metal, Tim «Ripper» Owens των Judas Priest, επίσης, ανεβαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει μαζί με τον Oni Logan, του hard rock συγκροτήματος Lynch Mob, σε συγκεκριμένες όμως ημερομηνίες.

Ο Dio ξεκίνησε την καριέρα του με τη μπάντα «Elf» που ο ίδιος δημιούργησε ενώ απέκτησε αναγνώριση το 1975 ως τραγουδιστής των Rainbow, του συγκροτήματος που ίδρυσε ο κιθαρίστας Ritchie Blackmore αφού αποχώρησε από τους Deep Purple.

Λίγο αργότερα, το 1979 πήρε τη θέση του Ozzy Osbourne στους Black Sabbath και μαζί έβγαλαν τον πολύ επιτυχημένο άλμπουμ «Heaven and Hell». Ο ένατος αυτός δίσκος του συγκροτήματος κατέλαβε μία θέση στο πάνθεον των κορυφαίων δίσκων του heavy metal.

Η διχογνωμία ανάμεσα στους θαυμαστές της μουσικής των Black Sabbath ανάμεσα στον Dio και τον Osbourne σχετικά με το ποιος από τους δύο τραγουδιστές εκπροσωπούσε καλύτερα το πνεύμα της μπάντας εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα.

Η διαμάχη του καλού με το κακό είναι αγαπημένο θέμα πολλών των κομματιών του Dio, ανάμεσα στα οποία και το «Heaven And Hell», ενώ αρκετά συχνά τα τραγούδια του αναφέρονταν σε μεσαιωνικά θέματα, όπως το «Neon Knights», «Killing The Dragon» και «Stargazer».

