Οι τεχνολογικοί κολοσσοί υπό... στενή παρακολούθηση

Του Μοχάμεντ Ελ- Εριάν- κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος της Allianz, διετέλεσε πρόεδρος του Global Development Council επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα στις ΗΠΑ και είναι συγγραφέας του βιβλίου «The Only Game in Town: Central Bank, Instability and Avoiding the Next Collapse»

REUTERS Ο Μοχάμεντ Ελ- Εριάν

Τα εντυπωσιακά τριμηνιαία αποτελέσματα από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες δείχνουν ότι μόνο κορεσμένες δεν είναι οι καταναλωτικές αγορές τους, ότι οι κύκλοι καινοτομίας τους δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί και ότι σίγουρα δεν έχουν φθάσει στα όρια της ανάπτυξής τους. Εάν κοιτάξει κάποιος λίγο βαθύτερα, θα διαπιστώσει ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν επίσης τη σημαντική και αυξανόμενη συστημική σημασία του κλάδου. Όμως, για τον τεχνολογικό κλάδο, υπάρχει ένα ιδιαίτερο μειονέκτημα σε αυτή την ανάπτυξη.

Με την αυξημένη συστημική σημασία υπάρχει συνήθως και μεγαλύτερη έρευνα. Πράγματι, οι σημερινοί κερδοφόροι και καινοτόμοι τεχνολογικοί γίγαντες αντιμετωπίζουν τώρα την προοπτική να κληθούν να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να θέσουν σε ρυθμιστικό πλαίσιο και σε φορολογία τις δραστηριότητές τους. Όσο περισσότερο χρόνο χρειαστούν οι επιχειρήσεις αυτές για να αναγνωρίσουν τη συστημική σημασίας τους, τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα μιας πιο ισχυρής επίθεσης από κυβερνήσεις και κοινό, με αποτέλεσμα να πληγούν οι επιχειρήσεις και να υπονομευθεί η ικανότητά τους να συνεχίσουν να παράγουν καινοτομίες και συνεπώς να ενισχύουν την ευδαιμονία των καταναλωτών.

