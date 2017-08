Συμφώνησαν Super League-NOVA για τα τηλεοπτικά, χωρίς play off το νέο πρωτάθλημα

Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, ποτυυ διήρκησαν αρκετούς μήνες, Super League και NOVA έφτασαν σε συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Μία ημέρα πριν από τη σέντρα του νέου πρωταθλήματος οι δύο πλευρές βρήκαν τη «χρυσή τομή» μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, με το αίτημα του συνδρομητικού καναλιού για μείωση της τάξεως του 18% στα έσοδα των ομάδων από την τηλεοπτική διαχείρηση να προκρίνεται.

Όχι, όμως, χωρίς ανταλλάγματα κυρίως προς τους 12 «μικρομεσαίους», που είχαν και τις πιο μεγάλες αντιρρήσεις όλο αυτό το διάστημα.

Από τη στιγμή που θα γίνει η μείωση, το κανάλι της Κάντζας θα δώσει ως χορηγία 1.2 εκατ. ευρώ μόνο μόνο προς τις 12 συγκεκριμένες ομάδες της Super League, οι οποίες παράλληλα θα λάβουν άλλες 800.000 ευρώ από τη χορηγία του Ιβάν Σαββίδη και της Dimera.



Συνολικά η NOVA θα δώσει περίπου 30 εκ. ευρώ στη Λίγκα, μετά τη μείωση του 18%. Ποσό, που ο συνεταιρισμός ζήτησε από το συνδρομητικό κανάλι να παραμείνει και για τη σεζόν 2018-19, χωρίς άλλη μείωση.

Η δεύτερη είδηση που προέκυψε μετά τη συνεδρίαση της Παρασκευής αφορούσε την κατάργηση των play off. To συνδρομητικό κανάλι... έκανε πίσω, μετά την πρόταση της Super League κι έτσι όχι μόνο δεν θα αναδειχθεί πρωταθλητής μέσω των play off (αυτό είχε ζητήσει η NOVA), αλλά συμφωνήθηκε να καταργηθεί οριστικά το μίνι πρωτάθλημα που ακολουθούσε μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου.