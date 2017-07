Διακοπές στην Ύδρα για τον Τόμι Χίλφιγκερ

Η Κρις Τζένερ γνωστή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians» ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία από περιήγηση με σκάφος, στο οποίο επιβαίνουν επίσης το ζεύγος Χίλφιγκερ και άλλοι φίλοι τους.