«Για εκείνους από εμάς που γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε»

Τα νέα ζωγραφικά έργα της Μαρίνας Καρέλλα και μια επιλογή από φωτογραφίες, σχέδια και γλυπτά του Αμερικανού εικαστικού Jack Pierson, σε συνεργασία με τη γκαλερί Thaddaeus Ropac, παρουσιάζονται στην έκθεση, με τίτλο «for those of us who know, we know...», η οποία εγκαινιάζεται στην γκαλερί Ζουμπουλάκη, την Πέμπτη 15 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, και θα διαρκέσει έως τις 8 Ιουλίου.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι ελεύθερη απόδοση των στίχων «Εμείς οι μυημένοι, οι φίλοι του οι στενοί, εμείς οι μυημένοι γνωρίζουμε για ποιόνα εγράφησαν οι στίχοι» του ποιήματος του Κωνσταντίνου Καβάφη, «Τέμεθος, Αντιοχεύς, 400 μ.X.», και μας θυμίζει πως, συχνά, ό,τι τίθεται ως θέμα και ως κεντρικό πρόσωπο ενός ποιήματος, ενός έργου γενικά, δεν είναι παρά ένα «άλλοθι», προκειμένου ο δημιουργός να εκφράσει, κατά τρόπο συγκαλυμμένο, πολύ πιο προσωπικά του βιώματα και συναισθήματα.

«Ο γενέθλιος τόπος αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης της Μαρίνας Καρέλλα. Η καλλιτέχνις ποτέ δεν έφυγε από την Ελλάδα, καθώς μεταφέρει την ελληνική ψυχή της πάντα μαζί της. Όπως ο Καβάφης ονειρευόταν την Αλεξάνδρεια, έτσι και η Καρέλλα ζωγραφίζει την Ελλάδα» υπογραμμίζει ο κριτικός τέχνης, Andrien Goetz. «Οι πίνακες της Μαρίνας Καρέλλα μοιάζουν με παλίμψηστα, όπου εικόνες, μνήμες και σύμβολα γίνονται η βάση για τη δημιουργία νέων έργων και αποτυπώνουν τα θραύσματα μιας εποχής που δεν είναι τόσο μακρινή. Τα αριστοτεχνικά της έργα, είτε ως σύνολο, είτε αποσπασματικά, επιτρέπουν στον θεατή να φτιάξει τη δική του ιστορία - μια περιήγηση στο παρελθόν, μια περιπέτεια στο τώρα, ένα όραμα για το μέλλον, πάντα υπό πρίσμα της προσωπικής του ποιητικής.

Η εικαστική παραγωγή του Jack Pierson ενσωματώνει μια σειρά μέσων, που εκτείνονται από λέξεις - γλυπτά, εγκαταστάσεις, σχέδια, πίνακες ζωγραφικής και φωτογραφίες. Τα έργα, που παρουσιάζονται στην έκθεση, κυρίως οι λέξεις- γλυπτά, αποτελούν εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς του. Ο Pierson άρχισε να δημιουργεί τις λέξεις - γλυπτά το 1991, χρησιμοποιώντας παρατημένα αντικείμενα - γράμματα που έβρισκε και έσωζε από μάντρες, πινακίδες κινηματογράφων και εστιατορίων, τα καζίνο του Λας Βέγκας και άλλες εγκαταλελειμμένες επιχειρήσεις.

Τα γράμματα - γλυπτά δημιουργούν μεμονωμένες λέξεις ή φράσεις, που προκαλούν πάντα μια πολλαπλότητα νοημάτων. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί μια σειρά σχεδίων σε χαρτί, με τον γενικό τίτλο «Αντίνοος», και πέντε φωτογραφίες που αποπνέουν τη χαρακτηριστική αύρα αποπλάνησης και γοητείας, ιδιαίτερο γνώρισμα των εικόνων του».

Γκαλερί Ζουμπουλάκη: πλ. Κολωνακίου 20 - Αθήνα, τηλ.: 210 3608278. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 11.00 -15.00 και 17.00 - 20.00, Τετάρτη: 11.00 - 15.00, Σάββατο: 11.00 - 14.00, Κυριακή και Δευτέρα: κλειστά.

