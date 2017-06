Η εξέλιξη της επιστήμης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ισχίο και γόνατο

Νέες μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων στο ισχίο και το γόνατο που καθιστούν την αρθροπλαστική πιο προσιτή από ποτέ, ανακοίνωσαν οι επιστήμονες κατά τη διάρκεια του 1ου Συνεδρίου Αρθροπλαστικής Ισχίου και Γόνατος με θέμα «What is new in Hip & Knee Arthroplasty», το οποίο διοργάνωσε το Metropolitan Ηospital (26-28 Μαΐου 2017).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που διοργάνωσαν το συνέδριο, τους Διευθυντές Ορθοπεδικής: Δ. Χίσσα, Αν. Τόκη και Κ. Δρεττάκη, τον Ορθοπαιδικό Διευθυντή Κλινικής Ψηφιακής Επανορθωτικής Χειρουργικής Στ. Αναστασόπουλο, τον Καθηγητή Α. Γεωργούλη, τους Διευθυντές Ορθοπαιδικούς Ε. Ευαγγέλου, Π. Κουλουμέντα, Μ. Λυκίσσα, Χ. Θέο, Β. Πολυζώη, Ν. Κωνσταντίνου, Γ. Κυρίτση, Φ. Τσούκα, και τους Επιμελητές Β. Κ. Γάτο, Ζώης, Σ. Θεοχαράκη, Λ. Καστριτσέα, Γ. Τριανταφυλλόπουλο, Γ. Σάσαλο και Γ. Τσακωτό, σημαντικό ρόλο παίζει η ακρίβεια τοποθέτησης των προθέσεων, η οποία μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 99%, καθώς επίσης και ο περιορισμός της ανάγκης για μετάγγιση αίματος. Ενώ, μεγάλης σημασίας είναι και η ομαλότερη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.

Μερικές από τις μεθόδους αποκατάστασης που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, είναι οι: ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου/γόνατος (MAKO), AMIS: αρθροπλαστική ισχίου, SUPERPATH®: αρθροπλαστική ισχίου, και Ναvigator: αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση.

Ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου/γόνατος MAKO

Η μέθοδος αρθροπλαστικής του ισχίου και του γόνατος με τη χρήση του ρομπότ ΜΑΚΟ για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερης και επαναλήψημης τεχνικής από τον ορθοπεδικό χειρουργό.

Η ρομποτική μέθοδος MAKO στην Οστεοαρθρίτιδα του Γόνατος: Πρόκειται για ρομποτικά υποβοηθούμενη επέμβαση αντικατάστασης τμήματος του χόνδρου του γόνατος. Το σύστημα MAKO διευκολύνει τον τρισδιάστατο σχεδιασμό της επέμβασης πριν αυτή ξεκινήσει και βοηθά τον χειρουργό να προσδιορίζει και να αφαιρεί με ακρίβεια μόνο την παθολογική περιοχή του χόνδρου, η οποία αντικαθίσταται με ειδικά εμφυτεύματα.

Σε αντίθεση με πιο επεμβατικές μεθόδους, η MAKO πραγματοποιείται με μία μικρή τομή (4 - 6 cm), χωρίς μετάγγιση αίματος, ενώ ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο μόνο μία ημέρα. Επτά με δέκα ημέρες μετά ο ασθενής είναι σε θέση να περπατά χωρίς καμία υποβοήθηση.

Η ρομποτική μέθοδος MAKO στην Οστεοαρθρίτιδα του Ισχίου: Η άρθρωση που πάσχει από αρθρίτιδα ή άλλη εκφυλιστική νόσο, μπορεί να υποβληθεί σε ελάχιστα επεμβατική ρομποτική αντικατάσταση με χρήση ενθεμάτων που διατίθενται αποκλειστικά για ρομποτική εφαρμογή.

Η ακρίβεια που προσφέρει το MAKO στην προετοιμασία και τοποθέτηση των προθέσεων προσεγγίζει το 99% σε σύγκριση με το 68% που προσφέρουν οι κλασικές τεχνικές. Έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς, περισσότερες από 85.000 επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

AMIS αρθροπλαστική ισχίου

Η μέθοδος AMIS (Αnterior Minimal Invasive Surgery) είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου με πρόσθια ελάχιστης επεμβατικότητας προσπέλαση, η οποία έχει το πλεονέκτημα της ομαλότερης και ευκολότερης μετεγχειρητικής πορείας καθώς και του περιορισμού της ανάγκης μετάγγισης αίματος.

Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Μέθοδος αντικατάστασης των φθαρμένων επιφανειών του ισχίου (κοτύλης και μηριαίου) με μηχανικά μέρη και ένθετα, σε μία προσπάθεια μίμησης της φυσιολογικής ανατομίας και κίνησης του ισχίου.

SUPERPATH® ολική αρθροπλαστική ισχίου

Η εξελιγμένη μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής SUPERPATH® είναι μια επαναστατική διαδερμικά υποβοηθούμενη τεχνική που δεν απαιτεί την εξάρθρωση της κεφαλής του μηριαίου, διατηρώντας ανέπαφα τα θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία της άρθρωσης, καθώς και τους μυς και τένοντες που περιβάλλουν την άρθρωση. Η άμεση κινητοποίηση από τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες, οι μηδενικές ανάγκες σε φιάλες αίμα και η ταχεία επάνοδος στην οικία του ασθενούς είναι τα οφέλη της. Σκοπός είναι να επιτευχθεί η περάτωση της αρθροπλαστικής του ισχίου και να εξέρχεται ο ασθενής την ίδια ημέρα, στηριζόμενος από την ομάδα υποστήριξης (θεράπων ιατρός, αναισθησιολόγος, φυσιοθεραπευτής).

Ναvigator, Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος με Ψηφιακή Υποβοήθηση

Η επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με τη βοήθεια ενός προηγμένου ψηφιακού συστήματος πλοήγησης, CAS, είναι η εξέλιξη στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας γόνατος. Ο χειρουργός, μέσω της υποστηρικτικής ψηφιακής υποβοήθησης του συστήματος Νavigator, καθορίζει με μεγάλη ακρίβεια τα στοιχεία, πραγματοποιεί τις οστεοτομίες και επεμβαίνει στην εξισορρόπηση των μαλακών μορίων της άρθρωσης με μικρομετρική ψηφιακή ακρίβεια.