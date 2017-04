Οι νικητές των φετινών βραβείων Πούλιτζερ

Με βραβεία Πούλιτζερ τιμήθηκαν τη Δευτέρα δημοσιογράφοι της εφημερίδας The Washington Post, για την κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και της εφημερίδας The New York Times, για την κάλυψη της εκστρατείας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο την επέκταση της ρωσικής επιρροής στο εξωτερικό.

Η εφημερίδα New York Daily News και η ProPublica, μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία ειδικεύεται στην ερευνητική δημοσιογραφία, κέρδισαν το βραβείο δημοσιογραφικού έργου που υπηρέτησε τον πολίτη, για την κάλυψη των καταχρήσεων στελεχών της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης, που εκδίωκαν φτωχά μέλη μειονοτήτων από τα σπίτια τους.

Βραβεύθηκε ακόμη ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), ο οποίος έριξε φως στην υπόθεση των λεγόμενων Εγγράφων του Παναμά και τη χρήση φορολογικών παραδείσων από ισχυρούς για να φοροδιαφεύγουν.

Τα Πούλιτζερ, τα πλέον περίβλεπτα βραβεία της αμερικανικής δημοσιογραφίας, δίνονται από το 1917 και πολύ συχνά μονοπωλούνται από τους συντάκτες έγκριτων εφημερίδων, όπως οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, η Ουάσινγκτον Ποστ ή η Wall Street Journal. Όχι σπάνια πάντως βραβεύονται και μικρότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η δουλειά των οποίων μπορεί να μην προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή σε εθνικό επίπεδο.

Ο Έρικ Άιρ της Charleston Gazette-Mail (Δυτική Βιρτζίνια) έλαβε Πούλιτζερ για το ερευνητικό του έργο, καθώς αποκάλυψε μια επιδημία χρήσης οπιοειδών σε κομητείες της Πολιτείας όπου καταγράφεται ο υψηλότερος δείκτης θανάτων από υπερβολική δόση σε εθνικό επίπεδο τις ΗΠΑ.

Το προσωπικό της East Bay Times (Όκλαντ, Καλιφόρνια) έλαβε βραβείο για την κάλυψη ενός έκτακτου γεγονότος, μιας πυρκαγιάς στην οποία έχασαν τη ζωή τους 36 άνθρωποι που συμμετείχαν σε ένα πάρτι. Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι οι δημοτικές αρχές δεν είχαν λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την καταστροφή.

Στη φετινή τελετή υπογραμμίστηκε η βαρύνουσα σημασία των μέσων ενημέρωσης για τη δημοκρατία, που όμως αμφισβητείται λόγω των «ψευδών ειδήσεων» (fake news).

Ο Ντέιβιντ Φάρενθολντ της Washington Post έλαβε το βραβείο ρεπορτάζ εθνικής σημασίας για ένα «υπόδειγμα διαφανούς δημοσιογραφίας», όπως ανέφερε η επιτροπή που απονέμει τα Πούλιτζερ. Συγκεκριμένα, ζήτησε τη βοήθεια των χρηστών του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter στην προσπάθειά του να βρει τις δωρεές του Ντόναλντ Τραμπ σε αγαθοεργίες. Ο Φάρενθολντ διεξήγαγε έρευνα για τις ψευδείς δηλώσεις του τότε υποψηφίου για τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη γενναιοδωρία του σε ό,τι αφορά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ακόμη, ανέδειξε τη συμπεριφορά του έναντι των γυναικών.

Η Πέγκι Νούναν της Wall Street Journal τιμήθηκε για μια σειρά άρθρων της με τα οποία επέκρινε τον Τραμπ για την εκστρατεία που διεξήγαγε.

Ο ανεξάρτητος φωτοειδησεογράφος Ντάνιελ Μπερεχούλακ έλαβε βραβείο Πούλιτζερ για την κατηγορία φωτογραφιών «Έκτακτα Νέα» για το έργο του στην κάλυψη του λεγόμενου πολέμου κατά των ναρκωτικών στις Φιλιππίνες. Οι φωτογραφίες του δημοσιεύονται στους Τάιμς της Νέας Υόρκης.

