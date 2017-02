Berlinale: Απονεμηθήκαν τα βραβεία των ανεξάρτητων επιτροπών

Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη τελετή λήξης του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία των ανεξάρτητων επιτροπών, τα οποία ξεδιαλύνουν το τοπίο της διαδρομής που οδηγεί στη Χρυσή Άρκτο.

Με το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Οικουμενική Επιτροπή και αυτό της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Fipresci, η ταινία «On Body And Soul» της 61χρονης Ildikó Enyedi ξεχώρισε δίκαια στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ που ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ με την ανακοίνωση των μεγάλων βραβείων της κριτικής επιτροπής με πρόεδρο τον 78χρονο Ολλανδό σκηνοθέτη Paul Verhoeven.





Η Ildikó Enyedi στα γυρίσματα της τανίας «On Body And Soul»

Διαγωνιστικό Τμήμα

«On Body And Soul» της Ildikó Enyedi

Ειδική Μνεία στο «Una Mujer Fantástica» του Sebastián Lelio

Πανόραμα

«Investigating Paradise» του Merzak Allouache

Ειδική Μνεία στο «I Am Not Your Negro» του Raoul Peck

Forum

«Maman Colonelle» του Dieudo Hamadi

Ειδική Μνεία στο «El mar la mar» των Joshua Bonnetta και JP Sniadecki

Βραβεία Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου

Διαγωνιστικό Τμήμα

«On Body And Soul» της Ildikó Enyedi

Πανόραμα

«Pendular» της Julia Murat

Forum

«A Feeling Greater Than Love» της Mary Jirmanus Saba

Βραβείο Europa Cinemas

«Insyriated» του Philippe Van Leeuw

Teddy Awards

Καλύτερη Ταινία

«Una Mujer Fantástica» του Sebastián Lelio

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Small Talk» του Ri Chang Dui Hua

Μικρού Μήκους Ταινία

«Min Homosyster» της Lia Hiatala

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής

«Karera ga Honki de Amu Toki Wa» της Naoko Ogigami

Βραβεία Κοινού

Ταινία Μυθοπλασίας

«Insyriated» του Philippe Van Leeuw

Ταινία Ντοκιμαντέρ

«I Am Not Your Negro» του Raoul Peck.

