Μεγάλο αφιέρωμα στη δεκαετία του ’80

Με σκοπό να ξαναθυμηθούμε ή να μάθουμε από την αρχή μια παρεξηγημένη δεκαετία, η μυθολογία των ’80s στη χώρα μας ξετυλίγεται μέσα από το μεγάλο αφιέρωμα «GR80s» που πραγματοποιείται στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 12 Απριλίου, με ελεύθερη είσοδο.

Τι θυμάστε από τα ’80s; Τι θα κρατάγατε και τι θα πετούσατε; Με ποιο τραγούδι χορεύατε ξέφρενα; Ποια αφίσα είχατε κρεμασμένη στο δωμάτιό σας; Πού βρισκόσασταν το βράδυ του τελικού του Ευρωμπάσκετ; Πού συχνάζατε; Φορούσατε βάτες; Είχατε χορέψει στην «Αυτοκίνηση»; Ποιο είναι το ρούχο σας από εκείνη τη δεκαετία, που αρνείστε να πετάξετε μέχρι και σήμερα; Ποιο είναι το χτένισμα, που σας κάνει να ντρέπεστε; Ποιες φωτογραφίες σας θυμάστε σαν να τις τραβήξατε χθες;

Στο πλαίσιο της έκθεσης «GR80s: η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη», η Στέγη υλοποιεί, σε σχεδιασμό των Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Ελισάβετ Πανταζή και Κωνσταντίνας Σουλιώτη, ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, με συζητήσεις, party, dj sets, workshops, προβολές ταινιών, escape room, bingo night και την έκθεση φωτογραφίας «Οι φωτογραφίες μας. Τότε που ακόμη εμφανίζαμε φιλμ», σε επιμέλεια του φωτογράφου Σπύρου Στάβερη, η οποία θα παρουσιάζεται στον Εκθεσιακό Χώρο - 1, καθ’ όλη τη διάρκεια του αφιερώματος, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες και φιλμ από party, σχολικές γιορτές, βραδινές εξόδους, πολιτικές εκδηλώσεις, εκδρομές, γενέθλια, Πάσχα και Χριστούγεννα, γάμους, τις οποίες έστειλε το κοινό της Στέγης, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμά της.

17 Φεβρουαρίου, Εκθεσιακός Χώρος - 1, 21:00

’80s Opening Party, σε συνεργασία με το six d.o.g.s. Οι ’80s εξπέρ δισκοθέτες: Βουνό, Cult Invaders, Θεοδόσης Μίχος, Mr. Z, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Μάκης Παπασημακόπουλος, Έλενα Φαληρέα, Φανταστικοί Ήχοι και Felizol θα εναλλάσσονται στα decks ανά 45 λεπτά, μέχρι το ξημέρωμα, καλύπτοντας ένα τεράστιο μουσικό φάσμα, παίζοντας, κυρίως, από αυθεντικά βινύλια.

Dj και club κουλτούρα στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80.

Αναβίωση του dj booth της θρυλικής ντίσκο Barbarella και συζητήσεις με κορυφαίους dj’s της εποχής και dj sets (επιμέλεια: Black Athena & Γιώργος Μαρκατάς).

18 Φεβρουαρίου - 12 Απριλίου, Εκθεσιακός Χώρος - 1

Απόδραση από τα ’80s - escape room στη Στέγη. Μεταφερθείτε στη δεκαετία του ’80 με ένα διασκεδαστικό βιωματικό παιχνίδι. Γυρίστε πίσω τον χρόνο και βρείτε το πιο σημαντικό πράγμα από τα ’80s, το οποίο αγνοείται έκτοτε… (επιμέλεια: Paradox Project). Για ομάδες 2 - 5 ατόμων, καθημερινές: 17:00 - 21:00, Σάββατο και Κυριακή: 12:00 - 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 7 ευρώ ανά άτομο για ομάδες 2 - 3 ατόμων και 6 ευρώ ανά άτομο για ομάδες 4 - 5 ατόμων.

NIKOLAS KOMINIS

Συζήτηση για το Ευρωμπάσκετ του 1987. Σε συνεργασία με τους Παναγή Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Βαμβακά και με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, αθλητικογράφων και αθλητών (μεταξύ αυτών, Αντώνης Πανούτσος, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Μένεγος), μια συζήτηση για το αξέχαστο Ευρωμπάσκετ του 1987, τριάντα χρόνια μετά. Η συζήτηση θα έχει μηχανισμό προκράτησης στο site της Στέγης.

NIKOLAS KOMINIS

31 Μαρτίου, Bar ισογείου, 20:00

’80s Bingo night. Παίξτε Bingo, απαντήστε σε ερωτήσεις με θέμα τα ’80s και τραγουδήστε τα αγαπημένα σας ρεφρέν σε καραόκε. (επιμέλεια: Ηλίας Φραγκούλης).

22 Φεβρουαρίου, Εκθεσιακός χώρος - 1, 19:00

Η Ψηφιακή Τετάρτη «Αισθητική και Κοινωνία στο Ψηφιακό Παιχνίδι από τα ’80s μέχρι σήμερα», με τον Παύλο Παπαπαύλου και τους Δημήτρη Τράκα, Ρένια Παπαθανασίου και Χριστίνα Χρυσανθοπούλου, έρχεται να εξερευνήσει το θέμα της επιρροής των videogames των ’80s στη σημερινή αισθητική, κοινωνικοοικονομική και τεχνολογική εξέλιξη της βιομηχανίας παιχνιδιών.

NIKOLAS KOMINIS

Retro Gaming με το ViRA.Design (Δημήτρης Τράκας, Ρένια Παπαθανασίου, Χριστίνα Χρυσανθοπούλου). Σε ένα εντατικό εργαστήριο 5 ημερών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν μικρές δημιουργικές ομάδες, να εξοικειωθούν με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και να αναπτύξουν ένα νέο βιντεοπαιχνίδι.

Διήμερο Εργαστήριο Analogue Video Hacking με τον Καθηγητή μουσικής τεχνολογίας στο De Montfort University του Λέστερ, John Richards, ο οποίος θα μας εξοικειώσει με το θέμα του Analogue Video Hacking (επιμέλεια: Πρόδρομος Τσιαβός, Ηρακλής Παπαθεοδώρου).

Σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα στο site της Στέγης - Εκθεσιακός χώρος - 1

The way they lived: Προβολές ταινιών, σε επιμέλεια Ηλία Φραγκούλη. Μια προσέγγιση στον τρόπο ζωής της δεκαετίας του ’80, μέσα από αγαπημένα αμερικανικά φιλμ.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: λεωφ. Συγγρού 107, τηλ.: 210 9005800. Εκτός από την «Απόδραση από τα ’80s - escape room στη Στέγη», όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο και δελτία εισόδου. Στη συζήτηση για το Ευρωμπάσκετ του 1987, είναι απαραίτητη η προκράτηση από το site της Στέγης: sgt.gr.

naftemporiki.gr