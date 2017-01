Δίκαιη ληστεία, επίμονη δικαιοσύνη και ιστορική άρνηση

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

Πλούσιο είναι το κινηματογραφικό μενού αυτής της εβδομάδας, με αληθινές ιστορίες, δυνατές σχέσεις, ένοχα μυστικά, αντιδραστικούς νέους, αντισυμβατικούς πράκτορες, μυστηριώδεις δολοφονίες και χαριτωμένα -διαχρονικά αγαπημένα- έντομα.

Στο Δυτικό Τέξας, όπου οι διαφορές μεταξύ εντίμων και παρανόμων έχουν πια γίνει δυσδιάκριτες, μας μεταφέρει η αστυνομική ταινία του Ντέιβιντ Μακένζι, με τον - βραβευμένο με Όσκαρ - Τζεφ Μπρίτζες και τους Μπεν Φόστερ, Τζιλ Μπίρμπιγχαμ, Κέιτι Μίξον και Ντέιλ Ντίκι, η οποία ήταν υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες. Σε μια ιστορία για τη σύγκρουση της Παλαιάς με τη Νέα Δύση, δυο αδέλφια συνεργάζονται, για να ληστέψουν τα υποκαταστήματα της τράπεζας που έχει κάνει κατάσχεση στην οικογενειακή τους περιουσία. Όλα πηγαίνουν καλά, μέχρι τη στιγμή που μπαίνουν στο στόχαστρο ενός αμείλικτου Ranger, που επιζητεί έναν τελευταίο θρίαμβο, πριν συνταξιοδοτηθεί.

«Για μένα, αυτό, που κάνει αυτή την ταινία τόσο συναρπαστική, είναι ότι θέτει προβληματισμούς για θέματα της σύγχρονης αμερικανικής ζωής: τη φυλή, τα όπλα, τις καταχρήσεις των τραπεζών, την απώλεια της παλιάς Δύσης και των αξιών της, τη διάσπαση των οικογενειών και της κοινωνίας, την ανάγκη των Αμερικάνων να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ως αουτσάιντερ, το αισθάνθηκα προνόμιο να έχω την ευκαιρία να αιχμαλωτίσω ένα στιγμιότυπο του αμερικανικού έθνους κοντά στην προεκλογική περίοδο. Προσπάθησα πολύ να κάνω μια ταινία, που είναι όσο το δυνατόν πιο αμερικάνικη, και αισθάνθηκα υποχρεωμένος να δείξω σεβασμό προς αυτήν τη χώρα» εξηγεί ο σκηνοθέτης.

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το πολυβραβευμένο γερμανικό δράμα του Λαρς Κράουμε, αποτυπώνει τον επίμονο αγώνα του - Γερμανού εισαγγελέα, εβραϊκής καταγωγής - Φριτς Μπάουερ, που, στη Γερμανία του 1957, δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν, φτάνοντας ακόμα και στην προδοσία, προκειμένου να φέρει στο δικαστήριο τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ, καταφέρνοντας, τελικά, την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ναζί εγκληματία πολέμου, Άντολφ Άιχμαν. Πρωταγωνιστούν οι Μπούργκχαρτ Κλάουσνερ και Ρόναλντ Τσέρφελντ.

Ένα από τα πιο σκληρά θέματα του 20ού αιώνα, μία από τις σπουδαιότερες διεθνείς νομικές υποθέσεις της σύγχρονης ιστορίας, αποτυπώνει το βιογραφικό δικαστικό δράμα του Μικ Τζάκσον, σε σενάριο του - υποψήφιου για Όσκαρ - Ντέιβιντ Χέιρ, το οποίο βασίζεται στο βιβλίο «Άρνηση: Η Ιστορία του Ολοκαυτώματος δικάζεται».

Η - βραβευμένη με Όσκαρ - Ρέιτσελ Βάις υποδύεται την Αμερικανή ιστορικό και καθηγήτρια Ντέμπορα Λίπσταντ, η οποία, όταν εκδίδει στη Μεγάλη Βρετανία το βιβλίο της, «Denying the Holocaust: The growing assault on truth and memory», μαθαίνει σοκαρισμένη ότι ο Βρετανός συγγραφέας Ντέιβιντ Ίρβινγκ, ο οποίος έχει καταπιαστεί στα βιβλία του με θέματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τη μηνύει για συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή τον ανακήρυξε Αρνητή του Ολοκαυτώματος. Το καστ συμπληρώνουν ο - υποψήφιος για Όσκαρ - Τομ Ουίλκινσον και οι Τίμοθι Σπολ, Άντριου Σκοτ, Τζακ Λόουντεν, Κάρεν Πιστόριους, Άλεξ Τζένινγκς και Χάριετ Γουόλτερ.

Στην πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα, η Σέρβα ηθοποιός Μιργιάνα Καράνοβιτς δημιούργησε το πολυβραβευμένο αυτό δράμα, με την ίδια και τους Μπόρις Ισάκοβιτς, Μπόγιαν Νάβογιεκ, Γιάσνα Ντούρισιτς και Ξένια Μαρίνκοβιτς. Ηρωίδα του είναι μια μέσης ηλικίας μητέρα και νοικοκυρά, που ζει μια τακτοποιημένη ζωή με τον άντρα της, στα προάστια του Βελιγραδίου. Όλα κυλούν ήρεμα, μέχρι τη στιγμή που βρίσκει μια ξεχασμένη βιντεοκασέτα, στην οποία ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της είναι εγκληματίας πολέμου. Τότε, αναγκάζεται να πάρει αποφάσεις, που θα συνταράξουν τη ζωή όλων.

«Δεν είναι μια ταινία για τον πόλεμο και τα εγκλήματα κατά πολιτών. Παρατηρεί τις δυσλειτουργικές οικογένειες εκείνων, που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα» σημειώνει η σκηνοθέτις. Και συμπληρώνει: «Η ταινία αφηγείται την “αφύπνιση” της Μιλένας και την έξοδό της από τον “παράδεισο” των προαστίων, στον οποίο έχει βολευτεί. Η ιστορία, που θέλω να διηγηθώ, είναι στην πραγματικότητα η ιστορία όλων αυτών των συμβιβασμών που κάνουμε, χωρίς ποτέ να σκεφτόμαστε το τίμημα. Είναι η ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων, που περνούν τη ζωή τους, παριστάνοντας ότι δεν βλέπουν τι συμβαίνει μπροστά τους, απλώς γιατί δεν συμβαίνει στους ίδιους. Αυτοί, που δεν κάνουν τίποτα, για να αποτρέψουν το κακό, φέρουν και οι ίδιοι ευθύνη. Ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε είναι να έρθουμε αντιμέτωποι με την αλήθεια».

Έχοντας αποσπάσει αρκετά βραβεία, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της βοηθού του σπουδαίου δημιουργού Αμπντελατίφ Κεσίς, Λέιλα Μπουζίντ, ήταν η επίσημη πρόταση της Τυνησίας για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Με τους Μπαγιά Μεντχαφάρ, Γκαλία Μπεναλί, Μοντασάρ Αγιαρί, Αγιμέν Ομρανί και Λασάντ Τζαμουσί, στην Τυνησία του 2010, λίγο πριν την «Επανάσταση των Γιασεμιών», μια 18άχρονη κοπέλα, που η οικογένειά της θέλει να γίνει γιατρός, έχει άλλα όνειρα για τον εαυτό της. Τραγουδάει σε ένα συγκρότημα με πολιτικό στίχο και αρχίζει να δίνει συναυλίες. Είναι παθιασμένη με τη ζωή, πίνει αλκοόλ, ανακαλύπτει τον έρωτα και την πόλη της τη νύχτα και έρχεται σε σύγκρουση με τη συντηρητική μητέρα της.

Το κατασκοπικό θρίλερ δράσης επιστρέφει με την τρίτη συνέχειά του, σε σκηνοθεσία του Ντ. Τζ. Καρούζο και με τον Βιν Ντίζελ και πάλι στον κεντρικό ρόλο, πλαισιωμένο από τον - υποψήφιο για Όσκαρ - Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και τους Ρούμπι Ρόουζ, Νίνα Ντόμπρεφ, Νεϊμάρ Τζούνιορ, Ρόρι Μακάν και Τόνι Κολέτ. Αυτήν τη φορά, ο Ζάντερ Κέιτζ, ο πρώην αθλητής των extreme sports που έγινε ειδικός (απόλυτος) πράκτορας του προγράμματος xXx και, μετά, σκηνοθέτησε τον θάνατό του, ώστε να αποτραβηχτεί και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, καλείται να επιστρέψει από την αυτοεξορία του και να «στρατολογήσει» μια ομάδα από εξίσου αντισυμβατικούς χαρακτήρες, για να αντιμετωπίσει έναν ανελέητο εχθρό και να ανακτήσει ένα άκρως καταστρεπτικό όπλο. Όμως, θα βρεθεί στη μέση μιας συνωμοσίας, που εμπλέκει τα υψηλότερα κλιμάκια όλων των κυβερνήσεων του κόσμου.

Στο αστυνομικό θρίλερ μυστηρίου του Σωτήρη Τσαφούλια, με τους Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Δημήτρη Καταλειφό, Μάνο Βακούση, Ιωάννα Κολιοπούλου και Φρανσουά Κλουζό, πέντε δολοφονίες με κοινό χαρακτηριστικό τα αρχαία ρητά του Πυθαγόρα στους τόπους των εγκλημάτων, μπαίνουν στο μικροσκόπιο ενός καθηγητή εγκληματολογίας, ο οποίος αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο, που τις συνδέει μεταξύ τους. Αναπάντεχοι σύμμαχοί του γίνονται η θεωρία του Πυθαγόρα κι ένας καθηγητής μαθηματικών.

Το ντοκιμαντέρ της Ελληνοαμερικανίδας σκηνοθέτιδας Αλεξάνδρας Άνθονι αποτελεί μια μοντέρνα εκδοχή αρχαιοελληνικού μύθου. Γυρισμένο κατά τη διάρκεια είκοσι χρόνων, αποτυπώνει μια γονική απαγωγή με διεθνείς διαστάσεις, μέσα από την ιστορία του εξαδέλφου της δημιουργού, ο οποίος, σε ηλικία πέντε ετών, απήχθη από την Ελλάδα και βρέθηκε λίγο πριν τα 16α γενέθλιά του, στις ΗΠΑ.

Το παιδικό βιβλίο του Γερμανού συγγραφέα Βάλντεμαρ Μπόνσελς, «Οι περιπέτειες της Μάγια της Μέλισσας», το οποίο δημοσιεύτηκε το 1912, αγαπήθηκε από γενιές και γενιές σε όλο τον κόσμο, έγινε παγκόσμιο best seller, έχει μεταφραστεί σε πάνω από 40 γλώσσες και κατέκτησε και τη μικρή οθόνη, κάνει την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση μέσα από την περιπέτεια κινουμένων σχεδίων του Άλεξ Στάντερμαν.

Η ανήσυχη και περίεργη μικρή Μάγια αρνείται να υπακούσει στους κανόνες της κυψέλης, που επιτάσσουν να μην εμπιστεύεται τις σφήκες και άλλα έντομα. Έτσι, κάνει παρέα με πολλά από αυτά. Όταν κάποιος κλέβει τον βασιλικό πολτό, όλες οι υποψίες πέφτουν στις σφήκες, και η Μάγια μπαίνει στο στόχαστρο ως συνεργός τους. Μόνο ο καλόκαρδος Βίλυ την πιστεύει και τη βοηθά να λύσουν το μυστήριο.