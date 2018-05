Δυναμική η ελληνική εκπρόσωπηση σε Hannover Messe, CeMAT  

Δυναμικά παρούσα δήλωσε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Σημείο Συνάντησης Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Hannover Messe, που πραγματοποιήθηκε 23 με 27 Απριλίου 2018, στο Αννόβερο της Γερμανίας παράλληλα -για πρώτη φορά- με τηνCeMAT, τη Διεθνή Έκθεση για Intralogistics & Logistics.

Το θέμα των δύο εκθέσεων ήταν «Ολοκληρωμένη βιομηχανία - Connect & Collaborate». Κατά τη διάρκειά τους, 210.000 επαγγελματίες επισκέπτες ενημερώθηκαν σχετικά με τις καινοτομίες 5.800 εκθετών απ’ όλο τον κόσμο που έλαβαν μέρος σε αυτές. Θέματα όπως η μηχανική μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι βιομηχανικές πλατφόρμες πληροφορικής, η επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για τα ηλεκτρικά κινητικότητας, η χρήση της ρομποτικής και των αυτόνομων συστημάτων παραγωγής και intralogistics και ο ρόλος του ανθρώπου στα δικτυωμένα εργοστάσια συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στα περίπτερα των εκθετών. Η τιμώμενη χώρα, το Μεξικό, παρουσιάστηκε στη φετινή διοργάνωση ως καινοτόμος επιχειρηματικός εταίρος και βιομηχανικός χώρος, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον.

Από την Ελλάδα, και σε εκθεσιακή επιφάνεια 154 τ.μ., συμμετείχαν οι εταιρίες: Antonios Voulgarelis & Co. E.E. "Voulgarelis Tooling", CERTH / ITI Centre for Research and Technology Hellas, Hellenic Cables S.A., Koutsogiannis Ltd. Steel Workshop και ZENITH - DIMITRAKOPOULOS CH.& Co.. Επίσης στην έκθεση συμμετείχε και η κυπριακή εταιρία Raycap Marketing Services Limited.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έκθεση CeMAT ήταν οι: Helm Hellas S.A., INTRA CONN CONNECTORS A.E. και Systems Sunlight S.A..

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 210.000 επισκέπτες, περισσότεροι από 70.000 προέρχονταν από το εξωτερικό. Έτσι, το ποσοστό των διεθνών επισκεπτών έφτασε το 30%.

Η επόμενη Hannover Messe θα ανοίξει τις πύλες της από 1 έως 5 Απριλίου 2019 και αυτή τη φορά τιμώμενη χώρα θα είναι η Σουηδία. Η επόμενη CeMAT θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2020.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Αννοβέρου Deutsche Messe AG για την Ελλάδα και την Κύπρο, αναφέρει ότι κάθε ενδιαφερόμενος, για να συμμετάσχει στις επόμενες εκθέσεις, μπορεί να επικοινωνεί για πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχής στο τηλ. 210 6419019, καθώς και να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της έκθεσης http://www.german-fairs.gr και http://www.hannovermesse.de/home.

naftemporiki.gr