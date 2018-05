Η απάντηση της Folli Follie στην έκθεση της QCM

Το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνει η έκθεση της Quintessential Capital Management (QCM) διαψεύδει η Folli Follie. Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία απαντά στα σημεία, πάνω στα οποία το fund στήριζε τις αρνητικές εκτιμήσεις του.

Για το Δίκτυο Σημείων Λιανικής η εταιρεία αναφέρει ότι το 2016 τα Σημεία Λιανικής Πώλησης για το Folli Follie brand, τα οποία ήταν σε λειτουργία, ήταν 634, ενώ το 2017 ανέρχονταν σε 587.

«Σημειώνεται ότι κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής λειτουργίας μας και στο πλαίσιο της διαδικασίας διαρκούς ανανέωσης και αναβάθμισης, του επαναπροσδιορισμού, καθώς και της επανεξέτασης της παρουσίας μας στα καταστήματα συμβατικού τύπου και επίσης, λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης στον χώρο των διαδικτυακών πωλήσεων, μειώσαμε, κατά τη διάρκεια των ετών 2016 και 2017, για το brand της Folli Follie, τα Σημεία Λιανικής Πώλησης (Points of Sales) κατά 47, φθάνοντας έτσι τον αριθμό 587 Σημείων Λιανικής Πώλησης μέχρι το τέλος του 2017. Ως εκ τούτου, αδυνατούμε να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο η QCM εσκεμμένα δηλώνει ότι τα Σημεία Λιανικής Πώλησής μας είναι 289, με δεδομένο το γεγονός ότι στο τέλος του 2017 τα Σημεία Λιανικής Πώλησης που βρίσκονταν σε λειτουργία ήταν 587 (συμπεριλαμβανομένων των boutiques, shop in shop, counters, outlets, αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων σε αεροδρόμια, καθώς και πωλήσεων πτήσεων μέσω αεροπορικών εταιρειών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα brands της Links of London και τα λοιπά brands)», αναφέρει η εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, τονίζει ότι τα καταστήματα στη Madison and Soho έχουν αναβαθμιστεί κάτω από το νέο store concept του FF Brand και έχουν μεταφερθεί στο Νέο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. «H QCM σκοπίμως παραλείπει να το γεγονός αυτό», προσθέτει.

Σχετικά με την ανάλυση για την Διαδικτυακή Παρουσία η εταιρεία σημειώνει τα εξής: «Η σύγκριση που γίνεται μεταξύ της Folli Follie και των ανταγωνιστών μας είναι παραπλανητική, καθώς επικεντρώνεται στο Instagram και το Facebook, τα οποία δεν υφίστανται στην Κίνα, καθώς είναι απαγορευμένα στην συγκεκριμένη χώρα. Το αποτύπωμά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) θα έπρεπε αντ' αυτού να έχει μετρηθεί βάσει των ακολούθων μας (followers) στην βασική κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το Weibo. Στην πλατφόρμα αυτή, ο αριθμός των followers μας σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές μας σχηματίζει μια διαφορετική και ακριβέστερη εικόνα:

Folli Follie: 442 χιλιάδες

Pandora: 38 χιλιάδες

Kate Spade: 240 χιλιάδες

Michael Kors: 667 χιλιάδες».

«Σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ της κίνησης στις ιστοσελίδες μας και τις πωλήσεις μέσω των ψηφιακών μας καναλιών, η Quintessential προβαίνει σε μια ακόμη παραπλανητική υπόθεση, καθώς αγνοεί τις πωλήσεις από ιστοσελίδες τρίτων (αγορές - marketplaces), οι οποίες αποτελούν τον βασικό πυρήνα της στρατηγικής μας για τις διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις. Η Folli Follie αντιλήφθηκε από νωρίς την διείσδυση και την δύναμη των τοπικών αγορών σχετικά με την προώθηση των διαδικτυακών πωλήσεων στην Κίνα και έχει επενδύσει επιτυχώς στην παρουσία της κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, σημειώνοντας σχεδόν το σύνολο των διαδικτυακών μας πωλήσεων από αυτές τις αγορές», συμπληρώνει η Folli Follie.

Για την οικονομική ανάλυση, η Folli Follie αναφέρει ότι «κατά την κανονική πορεία του επιχειρηματικού μας μοντέλου χονδρικών πωλήσεων και στο πλαίσιο των συνήθων ανακοινώσεών μας προς την αγορά, είναι ευρέως γνωστό ότι η FFG δημοσιοποιεί τριμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι η αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές οφείλονται στο επιχειρηματικό μοντέλο χονδρικής του Ομίλου, το οποίο βασίζεται σημαντικά στο κεφάλαιο κίνησης. Κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το κεφάλαιο κίνησης σταδιακά μειώνεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων, ενώ το γεγονός ότι επικεντρωνόμαστε στρατηγικά στην ανάπτυξη των omni-channels θα αλλάξει το υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο και αναμένεται να βελτιώσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές».

Σε ό,τι αφορά τις «κινέζικες θυγατρικές», η Folli Follie απαντά ότι «η Quintessential διαλαμβάνει λανθασμένα στην έκθεσή της ότι η FF Group ισχυρίζεται την επίτευξη πωλήσεων ενός δισ. στην Ασία, από τις οποίες η Κίνα ”υποτίθεται” ότι έχει την μερίδα του λέοντος‧ αυτός ο ισχυρισμός είναι εσφαλμένος και παραπλανητικός. Η πραγματικότητα είναι ότι το ένα δισ. πωλήσεων σχετίζεται με τις ενοποιημένες λιανικές και χονδρικές πωλήσεις εντός της περιοχής Ασίας - Ειρηνικού (APAC) και περιλαμβάνει όλα τα κανάλια λιανικών, χονδρικών, αεροπορικών και αφορολόγητων πωλήσεων σε όλες τις χώρες της περιοχής Ασίας - Ειρηνικού. Οι δύο κινεζικές θυγατρικές που αναφέρονται στην έκθεση σχετίζονται με μέρος των κινεζικών δραστηριοτήτων λιανικής, οι οποίες αποτελούν ένα μικρός μόλις μέρος των κινεζικών και γενικότερων ενοποιημένων δραστηριοτήτων λιανικής της περιοχής APAC».

Αναφορικά με τις «επιφυλάξεις σχετικά με τους ορκωτούς ελεγκτές», η Folli Follie επισημαίνει ότι «η Ecovis είναι μια πρώτη τη τάξει παγκόσμια ελεγκτική εταιρεία με πάνω από 6.500 στελέχη, η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 70 χώρες. Κατατάσσεται 18η μεταξύ των παγκόσμιων ελεγκτικών εταιρειών με σημαντική γεωγραφική κάλυψη και ουσιώδη σχέδια επέκτασης. Η FF Group σκοπεύει να συνεργαστεί με την Ecovis όσον αφορά τις κινεζικές θυγατρικές, γεγονός που συμβαδίζει και με τα σχέδια επέκτασης της Ecovis στην εν λόγω περιοχή».

Καταλήγοντας, η Folli Follie σημειώνει ότι «ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης της QCM είναι παραπλανητικά. Το γεγονός ότι η QCM γνωρίζει πολύ καλά τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία και έχει τοπική εξειδίκευση στην περιοχή της Νότιας Ασίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ανάλυση έχει χειραγωγηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς».

Αναφέρει επίσης ότι διεξάγει έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσει «ποιες εταιρείες ή ποια πρόσωπα μπορεί να έχουν αποκτήσει παράνομο όφελος από την δημοσίευση αυτής της ψευδούς και παραπλανητικής έκθεσης και θα προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες».