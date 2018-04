Εργασιακό δυναμικό: Η «επανάσταση» των δεξιοτήτων απειλεί... τα ρομπότ

Από την έντυπη έκδοση

Tης Σοφίας Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Το 87% των εργοδοτών στην Ελλάδα σχεδιάζει να διατηρήσει ή ακόμη και να αυξήσει το προσωπικό του εξαιτίας της αυτοματοποίησης και μόνο ένα 10% λέει ότι τα ρομπότ θα οδηγήσουν σε περικοπές, ενώ υπάρχει κι ένα ποσοστό 3% που δηλώνει… άγνοια για το τι θα φέρει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός.

Στοιχεία της ManpowerGroup, που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «N», δείχνουν ότι καθώς οι εταιρείες μετασχηματίζονται ψηφιακά, βραχυπρόθεσμα, θα χρειαστούν περισσότερους ανθρώπους και όχι λιγότερους. Παρουσιάζουν δηλαδή μια εικόνα που δεν συνάδει με τις προβλέψεις παραγόντων της αγοράς που μιλούν για ακραίες καταστάσεις του τύπου: η τεχνολογία «τρώει» τις δουλειές μας, τα ρομπότ οδηγούν τις εξελίξεις ή μιλούν ακόμη και για την απειλή ενός κόσμου χωρίς εργασία. Τα συμπεράσματα της έρευνας βασίζονται εν πολλοίς στις ανθρώπινες δυνατότητες.

Η συνεχής επένδυση στην ευμάθεια διασφαλίζει ευκινησία και συμφιλίωση με τις αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή εποχή.

Φανή Κλειδά Γενική Διευθύντρια ManpowerGroup Ελλάδας και Κύπρου

Οι παραδοσιακές προσωπικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και η δημιουργικότητα, καθώς και μοναδικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, η οικοδόμηση σχέσεων, η γνωστική ικανότητα, η περιέργεια και η επιθυμία για μάθηση αποτελούν χαρακτηριστικά που δύσκολα θα αποκτήσουν τα ρομπότ. Επομένως, μιλώντας για ανθρώπινες δυνατότητες στο επίκεντρο τίθενται οι δεξιότητες των ανθρώπων, οι οποίες θα φέρουν υπεραξία στην τεχνολογία και θα μειώσουν την απειλή από την αυτοματοποίηση.

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες οι εργοδότες σχεδιάζουν αύξηση του προσωπικού τους γύρω στο 10%. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, του Περού και της Νότιας Αφρικής οι εργοδότες προαναγγέλλουν αύξηση προσωπικού 20-30%, ενώ σε ορισμένες άλλες χώρες (Γουατεμάλα, Παναμάς) αναφέρεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση προσωπικού (έως 40%-50%) λόγω της ψηφιοποίησης, που αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι της Λατινικής Αμερικής είναι οι πιο αισιόδοξοι όσον αφορά τον αντίκτυπο της αυτοματοποίησης στις προσλήψεις. Στην Ευρώπη, οι Γερμανοί και οι Βέλγοι εργοδότες προβλέπουν μια καθαρή αύξηση προσωπικού την επόμενη διετία, ενώ πιο χαμηλές είναι οι προσδοκίες των Κινέζων εργοδοτών (3%).

Είναι σαφές ότι καθώς αλλάζει η λειτουργία των οργανισμών, αλλάζουν ταχύτατα και οι ανάγκες τους σε δεξιότητες, με αποτέλεσμα να αγωνίζονται για να ανακαλύψουν το ταλέντο που χρειάζονται. Ειδικότερα, η έρευνα «Robots Need Not Apply: Human Solutions in the Skills Revolution», στην οποία συμμετείχαν 20.000 εργοδότες από 42 χώρες, εξέτασε τον αντίκτυπο του αυτοματισμού στον αριθμό των απασχολούμενων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων και ανακάλυψε τις προσωπικές δεξιότητες που έχουν τη μεγαλύτερη αξία και παράλληλα δυσκολία να εντοπιστούν. Παράλληλα ανέδειξε την ανάπτυξη του δυνατού συνδυασμού τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων ως τη λύση στην εποχή της επανάστασης των δεξιοτήτων, τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο οργανισμών.

Το 86% των εργοδοτών παγκοσμίως αναφέρει ότι το προσωπικό του θα αυξηθεί ή θα παραμείνει σταθερό τα επόμενα δύο χρόνια εξαιτίας της αυτοματοποίησης. Εξετάζοντας εσωτερικά τις επιχειρήσεις, ο αντίκτυπος ποικίλλει ανάλογα με τις λειτουργίες, με το τμήμα Τεχνολογίας πληροφοριών (IT) να βρίσκεται στην κορυφή και τις λειτουργίες πρώτης γραμμής και διαχείρισης πελατών (Frontline & Customer-Facing) να ακολουθούν. Αντίθετα, οι λειτουργίες διαχείρισης και γραφείου αναμένουν τη μεγαλύτερη μείωση εργαζομένων ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης.

Σε αυτό το περιβάλλον οι εταιρείες πρέπει να καλλιεργήσουν στους εργαζομένους την επιθυμία να αναπτύσσουν συνεχώς τις ικανότητές τους, ώστε να παραμείνουν εντός της αγοράς εργασίας. Με τον σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων οι άνθρωποι θα εξελίσσονται και θα αναπτύσσονται στην πορεία του εργασιακού τους βίου και δεν θα ανταγωνίζονται την τεχνολογία.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έρευνα έδειξε ότι το 87% των εργοδοτών σχεδιάζει να διατηρήσει (75%) ή να αυξήσει (12%) το προσωπικό του. Οι λειτουργίες πρώτης γραμμής και διαχείρισης πελατών (Frontline & Customer-Facing) και το τμήμα Τεχνολογίας πληροφοριών (IT) αναμένουν τη μεγαλύτερη αύξηση προσωπικού (14% και 13% αντίστοιχα). Αντίθετα, οι λειτουργίες γραφείου και διαχείρισης (Administrative & Office) αναμένουν τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εργαζομένων (15%) ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης.

Συνολικά, η άνοδος του καταναλωτισμού και η υπεραξία της εξυπηρέτησης των πελατών είναι όλο και πιο εμφανείς στον ψηφιακό κόσμο και οι ανθρώπινες δυνάμεις καθίστανται πιο πολύτιμες από ποτέ. Τα 3/4 των ελληνικών εταιρειών (75%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι η συνεργασία αποτελεί την πιο σημαντική προσωπική δεξιότητα και ακολουθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες (72%), γραπτές και προφορικές, καθώς και η οργάνωση (67%). Έπονται τα ταλέντα στην εξυπηρέτηση πελατών (66%), στην επίλυση προβλημάτων (65%), στη διοίκηση (64%) και στην ηγεσία (43%). Τα τρία τελευταία μάλιστα είναι και τα πιο σπάνια και δυσεύρετα ταλέντα (σε ποσοστό 29%) σύμφωνα με τους εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, με τις επικοινωνιακές δεξιότητες (25%), την οργάνωση (21%), τη συνεργασία (19%) και την εξυπηρέτηση πελατών (14%) να ακολουθούν.

«Η συνεχής επένδυση στην ευμάθεια διασφαλίζει ευκινησία και συμφιλίωση με τις αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή εποχή στους κλάδους της διεθνούς και τοπικής οικονομίας και κατ’ επέκταση στη φύση και το περιεχόμενο της απασχόλησης του σήμερα και του αύριο» αναφέρει χαρακτηριστικά στη «N» η Φανή Κλειδά, γενική διευθύντρια ManpowerGroup Ελλάδας & Κύπρου. Όπως εξηγεί, η νέα έρευνα της ManpowerGroup καταδεικνύει ότι στη χώρα μας οι πιο περιζήτητες δεξιότητες σε εταιρικό επίπεδο είναι η συνεργασία, η εποικοδομητική επικοινωνία και η οργάνωση, ο συνδυασμός των οποίων αποτελεί πυξίδα πλοήγησης για τον επιτυχή επιχειρηματικό μετασχηματισμό. «Παράλληλα, δείχνει ότι οι πιο δυσεύρετες ατομικές δεξιότητες είναι η επίλυση δυσκολιών, η διοίκηση και η ηγεσία. Σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο, το σωστό μίγμα ανθρώπινων δεξιοτήτων ξεκλειδώνει το αειφόρο όφελος των τεχνολογικών εξελίξεων για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους» προσθέτει η κ. Κλειδά.