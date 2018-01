Το MediaMarkt.gr προσφέρει την απόλυτη αγοραστική εμπειρία

Στο παρελθόν, τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών δεν έδιναν πολλές επιλογές στους καταναλωτές. Αν ήθελες το τελευταίο μοντέλο τηλεόρασης ή την καλύτερη προσφορά, έπρεπε να πας από τους πρώτους στο κατάστημα, για να εξασφαλίσεις μία από τις διαθέσιμες συσκευές. Κι αν δεν προλάβαινες; Τότε έπρεπε να ξαναπεράσεις, όταν θα υπήρχε διαθέσιμο στοκ. Η σημερινή πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Όλοι μας ζούμε ταυτόχρονα στον αληθινό και στον ψηφιακό κόσμο και αυτό από μόνο του μας δίνει μια τεράστια ποικιλία επιλογών, μεγαλύτερη από ποτέ.

Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να αγνοηθεί από καμία αλυσίδα λιανικής που σέβεται τον εαυτό της και τους καταναλωτές, πόσο μάλλον από έναν ηγέτη της αγοράς, όπως η Media Markt, με δραστηριότητα σε 15 χώρες, όπου περισσότερα από 1000 καταστήματα ανήκουν στον όμιλο MediaMarktSaturn Retail Group Η Media Markt γνωρίζει πως τα πολλαπλά κανάλια διάθεσης των προϊόντων είναι το μοντέλο που κερδίζει τους καταναλωτές και σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζει και στην Ελλάδα όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και λύσεις που συνδέουν τον φυσικό με τον digital κόσμο. Τα ηλεκτρονικά pricetags, που συνδέονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις ταμειακές μηχανές και εγγυώνται ότι οι πελάτες απολαμβάνουν τις πιο πρόσφατα ενημερωμένες τιμές οποιαδήποτε στιγμή ή την υπηρεσία "Shop and go" που δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να ψωνίζουν online και να παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους από το κατάστημα, σχεδόν χωρίς να χρειάζεται να βγουν από το αυτοκίνητό τους, είναι μερικές από αυτές.

Φυσικά, στον πυρήνα της πολυκαναλικής στρατηγικής της Media Markt βρίσκεται το e-shop της, το καλύτερο e-shop του ελληνικού internet, όπως αναδείχθηκε πρόσφατα στα E-Volution Awards, κατακτώντας την κορυφαία διάκριση ως “Best Greek e-Shop of the year”. Επιπλέον, το mediamarkt.gr απέσπασε τα βραβεία: Gold in Computers / Telco & Electricals / Accessories, Gold in Omnichannel Commerce, Gold in e-Strategy και Silver in Customer Service.

Η βράβευση της Media Markt με το βραβείο του “Best Greek e-Shop of the year” έρχεται ως αναγνώριση των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που προσφέρει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, ενώ η ομάδα της Media Markt ευχαρίστησε τους χιλιάδες καταναλωτές που την εμπιστεύονται καθημερινά με δωρεάν μεταφορικά και μοναδικές προσφορές.

Οι επισκέπτες του e-shop της Media Markt απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, καθώς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές σε μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων, που ανέρχονται σε πάνω από 20.000, αλλά και να κερδίσουν δώρα με χρήση της κάρτας Media Markt Club. Ένα ακόμα στοιχείο που ξεχωρίζει το e-shop της Media Markt, είναι το κορυφαίο user experience, είτε ο καταναλωτής πλοηγείται σε web περιβάλλον, είτε μέσω του mobile application, χρησιμοποιώντας πάντα μια εξαιρετικά φιλική μηχανή αναζήτησης.

Με την ολοκλήρωση των αγορών τους, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης -στο χώρο τους ή παραλαβή από κατάστημα σε μόλις 1 ώρα. Αλλά και στο πολύ σημαντικό για τη θετική αγοραστική εμπειρία θέμα της πληρωμής, το mediamarkt.gr δίνει στους καταναλωτές όλες τις μεθόδους πληρωμής και άτοκες δόσεις, για να επιλέξουν αυτή που επιθυμούν. Όλα αυτά γρήγορα και εύκολα από τον καναπέ τους, σε όποια γωνιά της Ελλάδας και αν βρίσκονται.

Ακόμα και η υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό της Media Markt είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς καθημερινά βελτιστοποιεί την αγοραστική εμπειρία. O καταναλωτής μπορεί να διαλέξει το μέσο που επιθυμεί (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, email, chat, social media) και να λάβει άμεσα την κατάλληλη βοήθεια για να βρει το προϊόν που θέλει και να ολοκληρώσει με ευκολία την αγορά του. Για αυτό άλλωστε η ελληνική ομάδα του e-shop της Media Markt καταφέρνει να μεταφέρει συχνά καλές πρακτικές και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Με επίκεντρο το βραβευμένο e-shop της, η Media Markt καταφέρνει να προσφέρει μια ασύγκριτη αγοραστική εμπειρία, χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά όλα τα διαθέσιμα κανάλια, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή που θέλει να ζει ένα συνδυασμό πραγματικής και ψηφιακής ζωής.