Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - FT - Δ. Αθηναίων: Συζήτηση με θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης»

Δημόσια συζήτηση συνδιοργάνωσαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), η εφημερίδα Financial Times (FT) και το Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του φοιτητικού διαγωνισμού συγγραφής Δοκιμίου για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (22 Νοεμβρίου) στις 5.30 μ.μ. στο «ΣΕΡΑΦΕΙΟ».

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι κ.κ.:

Tony Barber, Europe Editor, FT,

Ελένη Λουρή, Καθηγήτρια, ΟΠΑ,

Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής, ΟΠΑ,

Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής, ΟΠΑ,

Σπύρος Τσαούσης, φοιτητής, νικητής των FT στο πλαίσιο του διαγωνισμού Δοκιμίου για το Μέλλον της Ευρώπης,

Μαριλού Χρονόπουλου, φοιτήτρια, νικήτρια του ΟΠΑ στο πλαίσιο του διαγωνισμού Δοκιμίου για το Μέλλον της Ευρώπης.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Σύντομο χαιρετισμό, επίσης, απηύθυνε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γεώργιος Καμίνης και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κος Tony Barber ανέφερε ότι: «Εντυπωσιαστήκαμε στους FT από την ποιότητα των Δοκιμίων που λάβαμε καθώς και των ιδεών που παρήγαγαν οι φοιτητές κατά μήκος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η Ευρώπη διανύει μια πρωτοφανή περίοδο στην ιστορία της και οι επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνονται τώρα θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε τόσους πολλούς νέους να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία των FT επιδιώκοντας να συζητήσουν τα θέματα που θα διαμορφώσουν το μέλλον τους».

O Καθηγητής Γίωργος Παγουλάτος επεσήμανε ότι: «Η Ε.Ε. διέρχεται μια “πολύ-κρίση”, που περιλαμβάνει αρκετά ανοιχτά μέτωπα, από την πρόκληση του μεταναστευτικού μέχρι την διαχείριση του Brexit. Στον πυρήνα της συνολικής ευπάθειας της Ε.Ε. βρίσκεται η ατελής δομή της Ευρωζώνης, που παραμένει ένα work in progress. Το ότι η οικονομία της Ευρωζώνης ανακάμπτει εντυπωσιακά δεν πρέπει να συσκοτίζει το ότι παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στην επόμενη κρίση. Άρα το μέλλον της Ε.Ε. περνάει μέσα από δραστικές παρεμβάσεις στη δομή και λειτουργία της ΟΝΕ, και όχι μόνο. Γι’ αυτές χρειάζεται μια «μεγάλη συμφωνία» (ένα grand bargain) που να οικοδομείται στον γαλλο-γερμανικό πυρήνα, αλλά να περιλαμβάνει και τα άλλα κράτη-μέλη. Η ύπαρξη πολλαπλών διαιρετικών τομών στην Ε.Ε. θα μπορούσε να διευκολύνει μια τέτοια συμφωνία, ένα νέο «Σύμφωνο για την Ευρώπη». Η παρουσία του Μακρόν στη Γαλλία δημιουργεί ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από την τελική έκβαση σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας στη Γερμανία».

Ο Καθηγητής Πάνος Τσακλόγου παρατήρησε ότι: «Τις τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετασχηματίζεται σταδιακά σε μια ένωση πολλών ταχυτήτων με πυρήνα τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Η ιστορία δείχνει ότι νομισματικές ενώσεις που δεν προχώρησαν σε δημοσιονομική ενοποίηση, έστω και μόνο για την άσκηση αντικυκλικής πολιτικής, δεν μακροημέρευσαν. H άσκηση κοινής δημοσιονομικής πολιτικής προϋποθέτει προϋπολογισμό σημαντικά μεγαλύτερο από τον σημερινό προϋπολογισμό της Ένωσης και ο κοινός προϋπολογισμός προϋποθέτει κάποιας μορφής πολιτική ενοποίηση. Όμως, τα αποτελέσματα πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση».

H Καθηγήτρια Ελένη Λουρή τόνισε ότι: «Ένας υγιής χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη. Στην Ευρώπη αυτό σημαίνει κυρίως ισχυρές και αποτελεσματικές τράπεζες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Η νέα αρχιτεκτονική για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση που υιοθετήθηκε μετά την κρίση περιλαμβάνει τους δυο πυλώνες του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης Τραπεζών που ήδη λειτουργούν. Περιλαμβάνει επίσης και έναν τρίτο πυλώνα για την ενιαία εγγύηση καταθέσεων που συζητείται ευρύτατα αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Χρειάζεται όμως και ένας τέταρτος πυλώνας για να διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τη μορφή μιας Ευρωπαϊκής Εταιρίας Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού όπως έγινε παλιότερα και στην Ασιατική και στη Σουηδική κρίση».

Ο κος Σπύρος Τσαούσης σχολίασε, επίσης, πως: «Η ψηφιακή επανάσταση μετασχηματίζει τις κοινωνικές και οικονομικές δομές έτσι όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καθώς και τον τρόπο που επικοινωνούμε και σκεφτόμαστε. Οι πολιτικές διαδικασίες, ωστόσο, δεν φαίνεται να ακολουθούν στον ίδιο βαθμό αυτή την εξέλιξη. Θα μπορούσε η ψηφιοποίηση της πολιτικής να ενεργοποιήσει περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες; Είναι δυνατή η δημιουργία ενός ψηφιακού Ευρωπαϊκού Δήμου; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες σε ένα τέτοιο εγχείρημα;».

Τέλος, η κα Μαριλού Χρονοπουλου σημείωσε ότι: «Η κρίση της Ευρωζώνης, η κρίση του χρέους, η προσφυγική κρίση και το Βrexit αποτελούν μόνο λίγα από τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντακλαστική αντίδραση των Κρατών Μελών στις τρέχουσες προκλήσεις, είναι ο διακυβερνητισμός, οι Κοινοβουλευτικοί περιορισμοί και η αβεβαιότητα. Είναι εφικτό ωστόσο, με αυτό το κλίμα και την δυναμική να πλησιάσουμε το όραμα της Εμβάθυνσής;»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη βράβευση των φοιτητών που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό Δοκιμίου των FT. Η επιτροπή επιλογής καλύτερου Δοκιμίου αποτελείτο από τους καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργο Παγουλατο, Πάνο Τσακλόγλου και Νίκο Χριστοδουλακη, ο οποίος και απένειμε τους επαίνους στους διακριθέντες φοιτητές.

Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Δοκιμίου για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύχθηκε από τη διεθνούς κύρους εφημερίδα Financial Times σε συνεργασία με έξι κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Sciences Po (Παρίσι), Hertie School of Governance (Βερολίνο), Trinity College (Δουβλίνο), Jagiellonian University (Κρακοβία) και Bocconi University (Μιλάνο) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας: “The Future of Europe Project”. Τα τρία καλύτερα δοκίμια δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Financial Times (το πρώτο στην έντυπη έκδοση και τα δύο επόμενα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας).